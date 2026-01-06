Statele Unite și aliații europeni ai Ucrainei se pregătesc să ofere sprijin unei viitoare forțe multinaționale dedicate securității Kievului în cazul unui atac din partea Rusiei, potrivit unui proiect de declarație al summitului de la Paris, citat de AFP.

Documentul sugerează că liderii coaliției intenționează să includă garanții de securitate cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, care ar urma să fie activate după intrarea în vigoare a unui eventual armistițiu cu Moscova.

Proiectul de declarație precizează că „Coaliția de Voință”, formată în principal din aliați europeni ai Ucrainei, se pregătește să arate că viitoarea „forță multinațională pentru Ucraina” va beneficia de sprijin american în cazul unui atac al Rusiei.

Totodată, aliații intenționează să ofere Kievului garanții juridice obligatorii, menite să asigure protecția Ucrainei pe termen lung.

Cei 30 de lideri reuniți la Palatul Élysée, împreună cu emisari americani și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, urmează să declare că sunt pregătiți să ofere garanții politice și juridice obligatorii, care vor fi activate în momentul în care un armistițiu cu Rusia va intra în vigoare.

Proiectul de declarație subliniază rolul esențial al partenerilor din Coaliție și al Statelor Unite în furnizarea acestor garanții de securitate, într-o strânsă coordonare.

Textul mai indică faptul că un eventual armistițiu ar urma să fie supervizat de americani, cu participarea membrilor Coaliției, și că garanțiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de sprijin pentru Kiev în cazul unui atac viitor al Rusiei.

Aceste angajamente pot viza „utilizarea capacităţilor militare, sprijinul informaţional şi logistic, iniţiativele diplomatice şi adoptarea de sancţiuni suplimentare”.

Diplomații citați de Reuters au precizat că accentul se mută acum de la promisiunile de ajutor militar la garanțiile juridice obligatorii, care să descurajeze un nou atac al Moscovei.

Totodată, există așteptări ca aceste garanții să genereze dezbateri în mai multe state europene cu privire la implicarea militară directă în caz de agresiune.

Summitul de la Paris a primit deja emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, cu scopul de a finaliza contribuțiile la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev. Reuniunea urmărește să creeze o poziție comună a Ucrainei, Europei și Statelor Unite, care să poată fi prezentată ulterior Rusiei.

Președintele Zelenski a subliniat la sosirea sa în Franța că aceste discuții au scopul de a oferi mai multă protecție și putere Ucrainei și că se bazează pe sprijinul partenerilor internaționali și pe măsuri care să garanteze securitatea reală a poporului său. Documentul de lucru menționează și mecanisme de monitorizare și verificare a încetării focului, conduse de Statele Unite, precum și asistență militară continuă și pe termen lung, împreună cu crearea unei forțe multinaționale dedicate securității Ucrainei.

Proiectul de declarație evidențiază progresele recente în negocierile privind garanțiile de securitate, chiar dacă Moscova nu a dat semne publice că ar accepta astfel de aranjamente. Diplomatii au remarcat că întărirea garanțiilor oferite de Coaliție ar putea contribui și la consolidarea angajamentelor Statelor Unite față de Ucraina.

Kievul a susținut constant că nu poate fi în siguranță fără garanții comparabile cu articolul de apărare reciprocă al NATO, menite să descurajeze orice agresiune viitoare a Rusiei. Moscova, la rândul său, dorește ca orice acord de pace să prevină aderarea Ucrainei la alianțe militare.