Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde, 68% dintre români consideră că, în cazul în care se ajunge la negocieri, pacea în Ucraina ar trebui semnată în condițiile impuse de Statele Unite ale Americii. Doar 18% dintre respondenți se opun explicit acestei variante, în timp ce 14% declară că nu au o opinie sau nu răspund.

Diferențele dintre mediul urban și cel rural sunt relevante. În orașe, sprijinul pentru această opțiune ajunge la 70%, în timp ce în mediul rural scade la 61%. În schimb, respingerea este mai pronunțată în rural, unde aproape un sfert dintre respondenți se declară împotrivă.

Datele sugerează că populația urbană este mai dispusă să accepte un compromis geopolitic rapid, în timp ce în mediul rural persistă rezerve mai mari față de rolul SUA în stabilirea condițiilor de pace.

Sondajul indică un nivel ridicat de încredere în NATO. Aproape trei sferturi dintre români, respectiv 74%, cred că România ar fi apărată de alianță în cazul unui atac din partea Federația Rusă. Și aici se observă o diferență clară între urban și rural.

În orașe, 78% dintre respondenți au încredere în sprijinul NATO, față de 62% în mediul rural, unde neîncrederea este mai accentuată.

În același timp, 71% dintre români susțin ideea unei înarmări rapide a României pentru consolidarea capacității de apărare. Sprijinul este semnificativ mai mare în mediul urban, unde ajunge la 75%, comparativ cu 60% în mediul rural.

În sate și comune, peste o treime dintre respondenți resping explicit această opțiune, ceea ce indică o percepție diferită asupra riscurilor de securitate și a costurilor asociate apărării.

Una dintre cele mai polarizante întrebări ale sondajului vizează serviciul militar obligatoriu. 49% dintre români consideră că acesta ar trebui reintrodus, în timp ce 47% se opun, iar 4% nu au o opinie clară. Spre deosebire de alte teme, diferențele dintre urban și rural sunt mai reduse, dar indică totuși o opoziție mai mare în mediul rural, unde aproape jumătate dintre respondenți resping ideea.

Datele arată o societate împărțită între nevoia de securitate și reticența față de măsuri care implică sacrificii personale sau limitări ale libertăților individuale.

În privința relațiilor economice cu Federația Rusă, românii sunt aproape perfect împărțiți. 48% susțin ideea unor relații economice mai apropiate, în timp ce 49% se declară împotrivă. Diferențele urban-rural sunt însă foarte pronunțate.

În mediul urban, 55% dintre respondenți sunt favorabili relațiilor economice cu Rusia, în timp ce în mediul rural doar 36% susțin această opțiune, iar majoritatea o resping.

Aceste rezultate sugerează percepții diferite asupra pragmatismului economic versus riscurile geopolitice, dar și o lipsă de consens clar în societate privind direcția relațiilor externe.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 27–30 decembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte, neinstituționalizate. Marja maximă de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.