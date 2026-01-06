Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un răspuns publicat marți de Victor Negrescu, în care și-a exprimat recunoștința față de scrisoarea privind înființarea unui Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, conform Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre, adoptată pe 28 mai 2025.

Ea a subliniat aprecierea pentru sprijinul acordat acestei inițiative, a luat notă de argumentele în favoarea găzduirii hubului în România și a precizat că decizia finală aparține statelor membre UE, asigurând totodată că Comisia Europeană este pregătită să susțină o hotărâre a țărilor riverane, inclusiv a României.

”Aş dori să vă mulţumesc dumneavoastră şi co-semnatarilor pentru scrisoarea privind înfiinţarea unui Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, aşa cum este prevăzut în Abordarea Strategică a UE pentru regiunea Mării Negre, adoptată la 28 mai 2025. Sprijinul dumneavoastră pentru această nouă politică este extrem de apreciat. Am luat act de argumentele de fond în favoarea găzduirii Hubului de Securitate Maritimă în România. Aceasta este o decizie care urmează să fie luată de statele membre ale UE. Vă pot asigura că Comisia Europeană este pregătită să sprijine o decizie a statelor riverane, inclusiv a României, în acest sens”, se arată în răspunsul preşedintei CE făcut public marţi de Victor Negrescu.

În document, von der Leyen subliniază că Uniunea Europeană a elaborat mai multe inițiative de politică ca răspuns la provocările geopolitice generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Printre acestea se numără Cartea Albă privind Apărarea, noul instrument SAFE, strategia UE pentru pregătire, planul de acțiune pentru securitatea cablurilor, Pactul European pentru Oceane, strategia de securitate a UE (ProtectEU) și Foaia de parcurs pentru pregătirea în domeniul apărării.

”Toate aceste iniţiative aduc un accent sporit pe conştientizare, pregătire, rezilienţă, securitate şi apărare. În acest context, Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră va valorifica iniţiativele statelor membre ale UE şi ale ţărilor partenere din regiunea Mării Negre pentru consolidarea securităţii şi siguranţei maritime şi va urmări să contribuie la monitorizarea şi protejarea infrastructurii maritime critice, precum şi la dezvoltarea mijloacelor şi capabilităţilor maritime ale statelor membre ale UE în acest scop”, scrie Von der Leyen.

Europarlamentarul Victor Negrescu subliniază că mesajul Comisiei Europene este clar: Hub-ul maritim poate fi creat, Comisia susține inițiativa, însă decizia finală aparține statelor membre riverane, iar România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic.

Negrescu explică importanța hub-ului: Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Centrul ar sprijini securitatea rutelor maritime, protecția infrastructurii critice (cabluri, energie, porturi), combaterea amenințărilor hibride și creșterea capacității de reacție a Uniunii Europene. Hub-ul ar aduce mai multă siguranță, coordonare și o prezență europeană reală în regiune, nu doar declarații.

Europarlamentarul PSD precizează că proiectul se aliniază noilor priorități europene: securitate, apărare, reziliență, protejarea infrastructurii strategice și cooperare cu partenerii regionali.

Negrescu subliniază că pentru România reprezintă o oportunitate strategică majoră, prin consolidarea rolului său regional, dezvoltarea expertizei și atragerea de investiții și capacități europene pe teritoriul național, trimițând totodată un mesaj clar că țara nu se află la periferia deciziilor europene, ci în centrul lor.

”Le mulţumesc tuturor eurodeputaţilor pro-europeni care au sprijinit acest demers şi care au înţeles importanţa strategică a Mării Negre pentru viitorul Uniunii Europene. Voi continua să fac tot ceea ce ţine de mine pentru ca acest proiect să devină realitate. Acum este timpul ca autorităţile de la Bucureşti să vină cu un proiect concret. Pentru securitatea Europei. Pentru România”, conchide Victor Negrescu.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunța în septembrie 2025 că a cerut Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră. Inițiativa, susținută de toți eurodeputații români pro-europeni, vine în contextul incidentelor recente cu drone, care evidențiază „cât de important” este ca România să facă parte din NATO și Uniunea Europeană, sublinia el.

Negrescu explica că hubul ar proteja rutele comerciale, porturile românești — în special Portul Constanța — și resursele de petrol și gaze, ar eficientiza acțiunile de deminare și ar aduce României „un plus de securitate”, „mai multe oportunități de dezvoltare economică” și fonduri europene suplimentare. El adăuga: „Mă aștept ca în lunile următoare comunitatea internațională să vină cu noi sancțiuni ferme împotriva Federației Ruse pentru a reduce, de exemplu, capacitatea de producție a dronelor. În acest context, noi trebuie să ne afirmăm ca un lider puternic în regiune”.