În Marea Britanie, aeroportul din Liverpool a fost închis luni câteva ore după o scădere bruscă a temperaturii peste noapte, iar zeci de zboruri au fost afectate la aeroportul din Aberdeen.

Perturbările generate de vremea de iarnă pot fi foarte stresante, mai ales când blochează serviciile de zbor pentru câteva zile, lăsând pasagerii în așteptare.

Totuși, călătorii beneficiază de anumite drepturi, iar o asigurare de călătorie poate fi de mare ajutor. Iată ce trebuie să știți despre reprogramarea zborurilor, rambursări și despăgubiri.

Legislația UE protejează pasagerii ale căror zboruri sunt operate în sau către/din UE sau Regatul Unit, indiferent dacă compania aeriană este din UE sau din afara acesteia. Aceasta se aplică:

zborurilor care pleacă din UE sau Regatul Unit către orice destinație,

zborurilor care sosesc în UE sau Regatul Unit din afara acestora,

și zborurilor operate de companii aeriene din UE sau Regatul Unit.

În aceste situații, pasagerii au dreptul la despăgubiri standard dacă zborul întârzie cu 3 ore sau mai mult, între 250 EUR și 600 EUR, în funcție de distanță. Dacă zborul este anulat, călătorii pot alege între: rambursare, redirecționare sau un zbor de întoarcere.

Companiile aeriene trebuie, de asemenea, să ofere asistență la aeroport, inclusiv mese și cazare, dacă redirecționarea presupune călătorie a doua zi.

Aceste reguli se aplică și în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, cu excepția situațiilor considerate „circumstanțe extraordinare”, în care compania aeriană poate fi scutită de despăgubiri.

Când apar evenimente imprevizibile, companiile aeriene nu sunt obligate să plătească compensații financiare pasagerilor. Totuși, ele trebuie să ofere asistență la aeroport și să asigure un zbor alternativ sau rambursarea biletului.

„Întârzierile sau anulările zborurilor din cauza zăpezii pot fi extrem de frustrante, dar companiile aeriene au în continuare obligația de a acorda asistență pasagerilor și trebuie să ofere informații clare despre drepturile acestora la asistență sau rambursare”, explică Rory Boland, redactorul publicației britanice de protecție a consumatorilor Which? Travel, pentru Euronews. „Dacă zburați cu o companie aeriană din Marea Britanie sau din UE sau dacă aveți plecare de pe un aeroport din Marea Britanie sau din UE cu orice transportator, aveți dreptul la mâncare și băutură în cazul întârzierilor de peste două ore pentru zborurile pe distanțe scurte, de trei ore pentru zborurile pe distanțe medii și de patru ore pentru zborurile pe distanțe lungi. Dacă rămâneți blocat peste noapte, aveți dreptul și la cazare.” „Dacă zborul dvs. este anulat, aveți de asemenea posibilitatea de a alege între rambursare sau redirecționare către următorul zbor disponibil. Dacă alegeți cea de-a doua opțiune, compania aeriană trebuie să vă ducă la destinație cât mai curând posibil – inclusiv cu un transportator rival, dacă este necesar.”

Pentru ca vremea nefavorabilă să fie considerată o „circumstanță extraordinară”, aceasta trebuie să fie extremă și neobișnuită, cum ar fi furtuni puternice, nori de cenușă vulcanică sau uragane. Potrivit explicațiilor oferite de Which?, de exemplu, o furtună de zăpadă neobișnuită în Insulele Canare ar fi considerată circumstanță extraordinară, în timp ce zăpada ușoară la un aeroport din apropierea Alpilor în timpul iernii nu intră în această categorie.

Totodată, întârzierile cauzate de perturbarea unui zbor anterior din cauza vremii nefavorabile nu sunt considerate circumstanțe extraordinare. Pentru a fi încadrat astfel, zborul trebuie să fie afectat direct de condiții meteorologice extreme.

În funcție de polița de asigurare, este posibil să aveți dreptul la despăgubiri financiare dacă călătoria este întreruptă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

„Pentru a fi acoperit de beneficiul „Întârziere de călătorie”, întârzierea dvs. trebuie să fie de obicei de peste trei ore și să fie dintr-un motiv acoperit, așa cum este descris în polița dvs., cum ar fi o defecțiune mecanică a unui transportator comun sau vreme nefavorabilă”, explică Lauren McCormick, manager de relații publice la site-ul de comparare a asigurărilor de călătorie Squaremouth.

Acoperirea pentru conexiuni pierdute poate include și cheltuielile suplimentare generate de pierderea unei conexiuni din cauza vremii nefavorabile, cum ar fi mesele sau cazarea. De regulă, această protecție se aplică atunci când întârzierea este între 3 și 12 ore.

„Dacă aveți o întârziere, păstrați toate documentele care vă pot ajuta să depuneți o cerere de despăgubire, inclusiv chitanțele pentru mese și cazare, dovada întârzierei și motivul acesteia de la compania aeriană și un itinerar actualizat care să indice durata întârzierii”, spune McCormick.

Dacă zborul întârzie peste 12 ore, polița de asigurare poate acoperi anularea integrală a călătoriei.

Anularea poate fi de asemenea justificată dacă o furtună de iarnă face hotelul sau cazarea nelocuibile sau dacă autoritățile impun evacuarea obligatorie.

Este important de știut că această acoperire se aplică doar dacă polița a fost achiziționată înainte ca evenimentul meteorologic extrem să fie numit sau făcut public. De exemplu, pentru uragane, polița trebuie cumpărată înainte ca furtuna să primească un nume; pentru alte dezastre, evenimentul trebuie să fie imprevizibil sau necunoscut publicului la momentul achiziției, explică McCormick.