Pe prima poziție se află din nou Cristiano Ronaldo, atacantul portughez al lui Al Nassr. În 2025, acesta a ajuns la venituri totale de 275 de milioane de dolari, una dintre cele mai mari sume obținute vreodată de un sportiv într-un singur an.

Doar Floyd Mayweather a reușit să depășească această bornă, cu 300 de milioane de dolari încasați în 2015.

Din totalul lui Ronaldo, 225 de milioane de dolari provin din salariul plătit de Al Nassr, iar alte 50 de milioane de dolari din contracte de publicitate, marketing și investiții personale. Cu o comunitate de aproape un miliard de urmăritori pe rețelele sociale, portughezul și-a consolidat poziția de lider absolut și a intrat oficial în clubul select al sportivilor miliardari.

Top 10 sportivi cu cele mai mari venituri în 2025

1. Cristiano Ronaldo (fotbal, Al Nassr)

275.000.000 $ – 225.000.000 $ salariu | 50.000.000 $ marketing

2. Stephen Curry (baschet, Golden State Warriors)

156.000.000 $ – 56.000.000 $ salariu | 100.000.000 $ publicitate

Curry beneficiază de un contract uriaș cu Under Armour și va încasa, în anii următori, compensații consistente sub formă de acțiuni. Contractul său din NBA rămâne cel mai mare din ligă.

3. Tyson Fury (box)

146.000.000 $ – 140.000.000 $ din box | 6.000.000 $ marketing

Veniturile sunt generate în principal de confruntările cu Oleksandr Usyk, chiar dacă luptele au avut loc la finalul lui 2024, fiind raportate financiar pentru 2025.

4. Dak Prescott (fotbal american, Dallas Cowboys)

137.000.000 $ – 127.000.000 $ salariu | 10.000.000 $ marketing

Prelungirea contractului pe patru ani l-a transformat în cel mai bine plătit jucător din NFL.

5. Lionel Messi (fotbal, Inter Miami)

135.000.000 $ – 60.000.000 $ salariu | 75.000.000 $ marketing

Deși salariul este mai mic decât al lui Ronaldo, Messi excelează în zona de marketing, inclusiv prin proiecte precum compania de producție „525 Rosario”.

6. LeBron James (baschet, Los Angeles Lakers)

133.800.000 $ – 48.800.000 $ salariu | 85.000.000 $ marketing

Aflat posibil la ultimul sezon din NBA, LeBron rămâne un colos financiar, cu investiții majore, inclusiv în clubul Liverpool FC.

7. Juan Soto (baseball, New York Mets)

114.000.000 $ – 109.000.000 $ salariu | 5.000.000 $ marketing

Contractul de 765 de milioane de dolari semnat la finalul lui 2024 a avut un impact major inclusiv asupra vânzărilor de bilete.

8. Karim Benzema (fotbal, Al Ittihad)

104.000.000 $ – 100.000.000 $ salariu | 4.000.000 $ marketing

Câștigător en-titre al „Balonului de Aur” la momentul transferului, Benzema a acceptat oferta uriașă din Arabia Saudită.

9. Shohei Ohtani (baseball, Los Angeles Dodgers)

102.500.000 $ – 2.000.000 $ salariu | 100.000.000 $ marketing

Contractul său este structurat neobișnuit, cu plata salariului majoritar amânată, însă veniturile din publicitate îl mențin în top.

10. Kevin Durant (baschet, Houston Rockets)

101.400.000 $ – 51.400.000 $ salariu | 50.000.000 $ marketing

Durant combină câștigurile din NBA cu investiții strategice, inclusiv în Paris Saint-Germain.

La nivel național, cel mai bine plătit nume din sport rămâne Cosmin Olăroiu, cu aproximativ 6 milioane de dolari pe an. Deși nu a reușit calificarea Emiratelor Arabe Unite la Cupa Mondială, acesta are al treilea cel mai mare salariu din lume în rândul selecționerilor.

Clasamentul românilor continuă cu Radu Drăgușin (3 milioane $ la Tottenham Hotspur) și Cristi Chivu (2,9 milioane $ la Inter Milano). Nicu Stanciu și Florinel Coman completează top 5, fiecare cu venituri de circa 2 milioane de dolari.

În clasamentul averilor din sport, Ion Țiriac ocupă locul al doilea, cu o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari, fiind depășit doar de Michael Jordan, care conduce detașat cu 3,8 miliarde de dolari.

Topul miliardarilor din sport:

Michael Jordan – 3,8 mld. $

Ion Țiriac – 2,3 mld. $

Magic Johnson – 1,6 mld. $

Cristiano Ronaldo – 1,4 mld. $

Tiger Woods – 1,3 mld. $

LeBron James – 1,2 mld. $

Roger Federer – 1 mld. $

Sportul global confirmă astfel o tendință clară: diferența dintre elitele financiare și restul competiției devine tot mai mare, iar starurile mondiale sunt adevărate imperii economice.