Clubul Atletico Madrid traversează un moment de profundă tristețe după dispariția lui Enrique Collar, fost mare fotbalist al grupării „rojiblanco”, stins din viață la vârsta de 91 de ani. Numele său rămâne legat definitiv de una dintre cele mai solide și respectate perioade din istoria clubului madrilen, o epocă în care continuitatea, loialitatea și spiritul de sacrificiu erau valori de bază.

Enrique Collar a fost mai mult decât un jucător important: a fost un reper. A purtat banderola de căpitan timp de zece ani, un record neegalat în istoria clubului, și a evoluat pentru Atletico Madrid vreme de 15 sezoane consecutive. Extremă stângă cu tehnică fină și inteligență de joc, el a strâns 470 de apariții oficiale și a înscris 105 goluri, fiind în continuare printre cei mai prezenți fotbaliști din istoria echipei, la egalitate cu Antoine Griezmann.

„Prin plecarea lui Enrique Collar, familia noastră pierde un simbol care a dat totul pentru a duce Atlético în vârful fotbalului național și continental. Președintele nostru, CEO-ul, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și toți angajații doresc să transmită sincerele noastre condoleanțe. Ne alăturăm durerii familiei și prietenilor săi. Odihnește-te în pace”, a comunicat Atletico Madrid.

Palmaresul său vorbește de la sine: titlul de campion al Spaniei în sezonul 1965–1966, trei Cupe ale Regelui (1960, 1961 și 1965) și Cupa Cupelor în 1962, toate câștigate în tricoul alb-roșu, multe dintre ele din postura de căpitan. În acei ani, Atletico Madrid se impunea ca o forță constantă a fotbalului spaniol și european, iar Enrique Collar era una dintre piesele de bază ale echipei.

Drumul său în fotbal a început devreme. Născut la 2 noiembrie 1934, în San Juan de Aznalfarache, provincia Sevilla, Collar a ajuns la Madrid la doar 15 ani, fiind integrat în structurile de juniori ale lui Atletico. După formarea la echipele de tineret și câteva împrumuturi utile la Cádiz și Real Murcia, unde s-a remarcat prin eficiență și maturitate, a revenit definitiv la clubul care avea să-i definească întreaga carieră.

Poreclit „El Niño”, el și-a câștigat rapid locul în prima echipă, debutând în Primera División în septembrie 1953, într-un meci contra lui Espanyol. De atunci, prezența sa a devenit o constantă, iar stilul său sobru, dar eficient, l-a transformat într-un lider natural al vestiarului.

La nivel internațional, Enrique Collar a îmbrăcat de 16 ori tricoul naționalei Spaniei, participând la Cupa Mondială din 1962, în Chile, și la Campionatul European din 1964, competiție câștigată de iberici. A fost parte dintr-o generație care a pus bazele respectului de care se bucură și astăzi fotbalul spaniol.

După despărțirea de Atletico Madrid și un ultim sezon petrecut la Valencia, Collar s-a retras din activitate în 1970. Legătura sa cu clubul nu s-a rupt însă niciodată. A rămas aproape de suporteri, a coordonat relația cu fan cluburile și a condus Fundația Atletico de Madrid între 2005 și 2011, într-un spirit de continuitate și respect față de tradiție.

Ca semn de prețuire pentru întreaga sa contribuție, Enrique Collar a fost ales imaginea cardului de membru al clubului pentru sezonul 2023/2024, o recunoaștere simbolică a unei vieți dedicate în întregime culorilor alb-roșii.