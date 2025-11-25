În funcție de rezultatele ce se vor înregistra, Inter Milano poate urca pe prima poziție în clasament. Calculele sunt simple: Inter are nevoie de o victorie, iar meciul dintre Arsenal Londra și Bayern München să se termine egal. După primele patru etape, Inter este pe locul 3, cu 12 puncte, dar cu un golaveraj mai slab decât Arsenal și Bayern. În schimb, Atletico Madrid este pe locul 17, cu 6 puncte.

Va fi a treia întâlnire oficială dintre Atletico și Inter. Până acum, Inter a câștigat o dată, iar spaniolii s-au impus de două ori. Cele două echipe au fost adversare și într-o finală continentală, în Supercupa Europei din 2010, când Atletico s-a impus cu 2-0. Ultima întâlnire a avut loc în optimile sezonului 2023/24, când Atletico s-a impus la loviturile de departajare.

Atletico Madrid a câștigat opt din ultimele zece meciuri de acasă contra echipelor din Italia. În schimb, pentru Inter Milano, ultimul duel cu o echipă din Spania este eliminarea FC Barcelona din semifinalele sezonului trecut. Inter nu s-a descurcat bine în faza ligii/grupe contra echipelor din Spania, având o singură victorie în ultimele 15 meciuri.

Echipa lui Simeone este o forță în meciurile de pe teren propriu și a pierdut doar un meci din ultimele 17 meciuri de acasă. Ba mai mult, a câștigat 11 din ultimele 12. Poate și din acest motiv, la casele de pariuri, Atletico Madrid este favorită în duelul cu Inter, cotele fiind următoarele:

victorie Atlético – 2.25

egal – 3.40

victorie Inter – 3.00

Programat miercuri, de la ora 22:00, Arsenal – Bayern este meciul care atrage cel mai mare interes. Se întâlnesc primele două clasate, iar Arsenal nu a primit niciun gol în acest sezon de Champions League. Ba mai mult, Bayern are cel mai bun atac, cu 14 goluri, la egalitate cu PSG.

În 2024, cele două echipe s-au întâlnit în sferturile de finală, iar Bayern s-a impus. Așadar, Arsenal are un motiv în plus să își ia revanșa. Bavarezii au câștigat opt meciuri cu Arsenal, de trei ori s-a terminat egal, iar de trei ori au câștigat englezii. Analizând cotele la pariuri online, vedem că statistica nu contează atât de mult, iar Arsenal este văzută cu prima șansă în acest duel. Cotele sunt următoarele:

victorie Arsenal – 2.05

egal – 3.60

victorie Bayern – 3.25

Marți, de la ora 22:00, se vor întâlni și Chelsea cu FC Barcelona. Echipele ocupă locurile 11 și 12 din clasament, cu câte 7 puncte. Ambele au făcut pași greșiți în ultimele etape. Chelsea a remizat cu Qarabag, iar FC Barcelona cu Brugge. Astfel, au nevoie de puncte pentru a rămâne aproape de pozițiile fruntașe. Până acum, fiecare echipă a câștigat de 4 ori în duelurile directe, iar 6 meciuri s-au terminat la egalitate. Iată și cum arată cotele la pariuri:

victorie Chelsea – 2.22

egal – 3.80

victorie FC Barcelona – 2.80

Trecem de prima jumătate a fazei ligii din Champions League, astfel că meciurile devin și mai importante. Echipele sunt în goană de puncte și țintesc clasarea pe primele opt locuri, care duc la calificarea automată în optimi.