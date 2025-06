Clipe de vis pentru PSG! Într-o seară memorabilă pe Allianz Arena din Munchen, formaţia Paris Saint-Germain a cucerit, sâmbătă, primul trofeu UEFA Champions League din istoria clubului, învingând categoric cu scorul de 5-0 echipa Inter Milano. Este cea mai clară victorie obţinută vreodată într-o finală a celei mai importante competiţii europene intercluburi.

Partida a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs, care a intrat în istorie devenind primul central ce a condus finalele tuturor celor trei competiţii europene – Champions League, Europa League (2024) şi Conference League (2022).

PSG încheie astfel un sezon de vis (2024/2025), reuşind tripla istorică: Ligue 1, Cupa Franţei şi Liga Campionilor.

Luis Enrique a mizat pe tânărul Desire Doue în formula de start, iar alegerea s-a dovedit decisivă. În minutul 11, Vitinha a pasat în careu către Doue, care l-a servit excelent pe Hakimi pentru deschiderea scorului.

Opt minute mai târziu, un şut al lui Doue a fost deviat de Dimarco şi a intrat în poartă, ducând scorul la 2-0. Inter a replicat timid, singura ocazie notabilă venind în minutul 37, când Marcus Thuram a trimis cu capul puţin pe lângă poartă.

Repriza a doua a fost din nou dominată de parizieni. Hakimi a fost periculos din nou în minutul 61, iar trei minute mai târziu Doue a reuşit dubla.

Pe contraatac, Kvaratskhelia a dus scorul la 4-0, iar Mayulu a închis tabela în minutul 86: 5-0.

Luis Enrique devine al şaptelea antrenor care câştigă Liga Campionilor cu două echipe diferite, după triumful cu FC Barcelona în 2015.

Vizibil emoţionat, antrenorul spaniol a dedicat victoria fiicei sale, Xana, trecută în nefiinţă în 2019, purtând un tricou negru în memoria acesteia. Suporterii parizieni au afişat un banner special în tribune în cinstea ei.

Am simţit o conexiune reală între jucători şi suporteri. Cred că merităm asta. Este dificil să joci la acest nivel, dar am reuşit să gestionăm presiunea”, a declarat Luis Enrique la Canal+.

Este abia al doilea trofeu de Liga Campionilor pentru o echipă franceză, după succesul lui Olympique Marseille din 1993, împotriva celor de la AC Milan.

Este tot al doilea trofeu Champions League și pentru antrenorul Luis Enrique, care mai are o cupă în vitrină din sezonul 2014/2015 cu FC Barcelona.

PSG devine totodată prima formaţie care câştigă o finală de Champions League la o diferenţă de cinci goluri sau mai mult.

Pentru Inter Milano, înfrângerea dureroasă de la Munchen înseamnă rămânerea cu trei trofee în palmaresul Ligii Campionilor.

Într-un mesaj postat pe rețeaua X, președintele Emmanuel Macron a transmis că toți francezii sunt mândri de performanța realizată de jucătorii de la PSG.

„Campion, fratele meu!” este o replică ce aminteşte de bucuria lui Marquinhos de acum câţiva ani cu PSG. Căpitanul celor de la Paris Saint-Germain e probabil cel mai îndreptățit să se bucure de această victorie, el așteptând încă din sezonul 2012/2013 marele trofeu cu echipa pariziană.

„Nu mai am nicio putere, am dat totul. Mi-am dorit prea mult acest lucru. Am suferit timp de doisprezece ani. Această competiţie este foarte greu de câştigat.

Arată valoarea acestui club. Suporterilor care sunt aici, la Parc şi peste tot în lume, vă mulţumesc foarte mult, vă iubesc”, a mărturisit el după meciul de aseară.