Sâmbătă, de la ora 18:00: AS Monaco – PSG (Ligue 1)

Sâmbătă, de la ora 21:45: AC Milan – Lazio Roma (Serie A)

Duminică, de la ora 18:30: Chelsea – Arsenal (Premier League)

Se anunță un meci pe cinste, între două dintre cele mai ofensive echipe din Franța. Doar Marseille stă mai bine în atac decât PSG, în timp ce Monaco are a patra ofensivă din Ligue 1. În plus, AS Monaco e și o echipă obișnuită să încaseze multe goluri. Are deja 25 de goluri primite în startul campionatului, iar atacul lui PSG abia așteaptă să profite. PSG este pe primul loc în clasament, i-a dat cinci goluri lui Tottenham în Champions League și este gata să facă un nou meci mare. În schimb, AS Monaco vine după trei înfrângeri la rând în campionat și o remiză cu Pafos în Champions League.

Meciurile dintre AS Monaco și PSG au oferit multe goluri în ultimii ani, motiv pentru care e de așteptat ca scenariul să se repete. PSG este echipa mai valoroasă și mai în formă, iar agențiile de pariuri îi dau prima șansă la victorie, cotele fiind următoarele:

victorie Monaco – 4.33

egal – 4.50

victorie PSG – 1.61

Derby-ul rundei din Serie A poate schimba liderul. AC Milan este la doar două puncte de AS Roma și are nevoie de victorie contra lui Lazio pentru a urca pe prima poziție. În schimb, Lazio este pe locul opt, dar e genul de echipă care poate învinge pe oricine, cum s-a întâmplat cu Juventus. Totuși, Lazio are doar o victorie în deplasare în acest sezon de Serie A, cu Genoa. AC Milan are un singur eșec tot sezonul și vine după un succes în derby-ul cu Inter. În aceste condiții, cotele la pariuri online ne indică un avantaj clar de partea lui AC Milan, cotele fiind acestea:

victorie Milan – 1.58

egal – 4.00

victorie Lazio – 5.00

Meciul finalului de săptămână din Europa se joacă pe Stamford Bridge. Arsenal este prima clasată din Premier League și recent a învins-o pe Bayern în Champions League. Are un avans de șase puncte față de ocupanta locului secund, Chelsea, care stă și ea bine ca moral, după victoria cu FC Barcelona. Totuși, Chelsea nu a mai învins-o pe Arsenal în ultimele șapte partide. „Tunarii” au nouă meciuri la rând fără eșec în Premier League și primesc greu gol. Din acest motiv, bookmakerii îi dau prima șansă la victorie:

victorie Chelsea – 3.10

egal – 3.25

victorie Arsenal – 2.25

Stamford Bridge nu este nici pe departe cel mai mare stadion din Premier League. Are în jur de 40 de mii de locuri, dar spectatorii prezenți vor face o atmosferă cum doar în Anglia se poate vedea. La fel, la Milano și Monaco, e de așteptat să vedem tribunele pline, iar jucătorii sunt gata de meciuri mari.