Merită să știi că, din acest sezon, formatul din Champions League s-a modificat considerabil. Astfel, nu vom mai avea 8 grupe, ci o singură ligă în care se află 36 de echipe (cu 4 mai mult față de edițiile anterioare).

Fiecare echipă va disputa 8 meciuri, cu câte 2 adversare din fiecare urnă valorică. La final, se face un singur clasament, iar primele 8 clasate ajung în optimile de finală din Champions League. Ocupantele locurilor 9-24 joacă meciuri de baraj pentru optimi, iar restul echipelor sunt eliminate.

Se anunță, așadar, un sezon extrem de interesant în Champions League. Bookmakerii au stabilit deja cote pariuri antepost pentru câștigarea competiției, iar Manchester City și Real Madrid sunt văzute din nou cu prima șansă.

Iată cele mai tari 3 meciuri programate în prima rundă:

Real Madrid – VfB Stuttgart

Formația lui Carlo Ancelotti începe cursa pentru apărarea trofeului marți, de la ora 22:00, în fața lui VfB Stuttgart. După ce a învins Borussia Dortmund în ultimul meci din Champions League, Real va avea o nouă adversară din Germania, care are un parcurs mai mult decât decent în noul sezon. Și Real Madrid stă bine, iar în ultima rundă s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Real Sociedad. Vedem clar din cotele la pariuri că Real este favorită și are 1.26 să câștige. Remiza are 6.40, în timp ce victoria lui Stuttgart are 9.50.

PSG – Girona

Francezii au rămas în această vară și fără Kylian Mbappé și e clar că nu mai au constelația de staruri din ultimii ani. Chiar și așa, PSG pornește cu prima șansă în duelul cu Girona, programat miercuri de la ora 22:00. Francezii au victorii pe linie în noul sezon din Ligue 1, în timp ce Girona pare în scădere de formă față de sezonul precedent. Drept dovadă, eșecul la scor din partida cu FC Barcelona din ultima etapă. La pariuri, Unibet îi oferă cota 1.40 lui PSG să câștige, egalul are 5.10, în timp ce victoria lui Girona are 7.00.

AS Monaco – FC Barcelona

Catalanii au dezamăgit în ultimele sezoane în cupele europene și au o revanșă de luat. Partida cu AS Monaco se dispută joi, de la ora 22:00, iar FC Barcelona este într-o formă foarte bună, dovadă fiind cele 11 goluri marcate în ultimele două meciuri. AS Monaco este o echipă incomodă, însă Barcelona este favorită în această partidă. Unibet îi dă cota 1.77 să câștige, victoria gazdelor are 4.20, iar egalul are 3.95.

Programul meciurilor din prima rundă de Champions League:

Marți, 17 septembrie

Juventus – PSV, ora 19:45

Young Boys – Aston Villa, ora 19:45

Bayern München – Dinamo Zagreb, ora 22:00

Milan – Liverpool, ora 22:00

Real Madrid – Stuttgart, ora 22:00

Sporting – Lille, ora 22:00

Miercuri, 18 septembrie

Bologna – Șahtior Donețk, ora 19:45

Sparta Praga – Salzburg, ora 19:45

Club Brugge – Borussia Dortmund, ora 22:00

Celtic – Slovan Bratislava, ora 22:00

Manchester City – Inter, ora 22:00

PSG – Girona, ora 22:00

Joi, 19 septembrie

Steaua Roșie Belgrad – Benfica, ora 19:45

Feyenoord – Bayer Leverkusen, ora 19:45

Atalanta – Arsenal, ora 22:00

Atletico Madrid – Leipzig, ora 22:00

Monaco – Barcelona, ora 22:00

Brest – Sturm Graz, ora 22:00

