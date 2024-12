În decembrie se vor disputa ultimele meciuri din acest an din Champions League și Europa League. Pentru români contează și meciul dintre Hoffenheim și FCSB. De asemenea, etapa de Boxing Day din Premier League este deja o tradiție.

Programul celor mai tari meciuri din luna decembrie:

11 decembrie, de la ora 22:00

Borussia Dortmund vs. FC Barcelona (Champions League);

Juventus vs. Manchester City (Champions League)

12 decembrie, de la ora 19:45

Hoffenheim vs. FCSB (Europa League)

15 decembrie, de la ora 18:30

Manchester City vs. Manchester United (Premier League)

21 decembrie, de la ora 22:00

FC Barcelona vs. Atletico Madrid (La Liga)

Meciurile de pe 26 decembrie, de Boxing Day:

de la ora 14:30 Manchester City vs. Everton

de la ora 17:00 Bournemouth vs. Crystal Palace Chelsea vs. Fulham Newcastle United vs. Aston Villa Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur Southampton vs. West Ham United

de la ora 19:30 Wolves vs. Manchester United

de la ora 22:00 Liverpool vs. Leicester City



Borussia Dortmund – FC Barcelona: Spectacol în Germania

Pe 11 decembrie, de la ora 22:00, fanii fotbalului au ocazia să urmărească un meci de cinci stele. Finalista ultimului sezon din Champions League primește vizita FC Barcelona, o echipă care a arătat că este în formă bună, dovadă fiind succesul cu Bayern Munchen.

Ambele echipe au jucat bine în acest sezon în Champions League și sunt pe locurile 3 și 4, fiecare cu câte 12 puncte în 5 etape. E de așteptat un meci în care nemții să mizeze pe sprijinul puternic al fanilor în încercarea de a obține victoria. Nu le va fi ușor, cel mai probabil. La pariuri victoria nemților este cotată cu 3.05, egalul are 4.10, iar victoria FC Barcelona are 2.10.

Hoffenheim – FCSB: Un meci cu goluri multe?

FCSB e una dintre surprizele din Europa League și are un parcurs pe care puțini îl anticipau. Mai mult, întâlnește o echipă aflată în criză, Hoffenheim, astfel că ne putem aștepta la un meci cu multe goluri, din moment ce și nemții vor fi obligați să atace pentru că au nevoie de puncte. În clasament, FCSB este pe locul 10, cu 10 puncte, aproape de calificarea în faza următoare.

Hoffenheim este pe locul 25, cu 5 puncte. Lista cu jucători absenți de la FCSB pentru această partidă este completată de Daniel Bîrligea și Malcom Edjouma.

Cât privește cotele la pariuri, FCSB e văzută cu șansa a doua și are 5.80 să câștige, egalul are 4.60, iar victoria gazdelor are 1.50.

Etapa de Boxing Day: Mai contează statistica?

În Anglia, în mod tradițional se joacă fotbal pe 26 decembrie. Etapa se numește Boxing Day și programează în 2024 meciuri interesante, cum ar fi Manchester City – Everton și Liverpool – Leicester.

În urmă cu câțiva ani, se spunea că echipa care e pe primul loc de Boxing Day devine și campioană. Acest lucru s-a schimbat în ultimii ani, iar printre echipele ce au contribuit la "anularea" statisticii se află Manchester City, care a reușit să o detroneze pe Arsenal în ultimele două sezoane.

Formația lui Guardiola are o misiune asemănătoare și în 2024, doar că Liverpool e acum pe primul loc. În total, de 16 ori din 32 de sezoane de Premier League s-a întâmplat ca echipa care a fost pe primul loc de Boxing Day să devină campioană.