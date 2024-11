Marți, cel mai tare meci al serii este cel dintre Bayern München și PSG, în timp ce o zi mai târziu vom putea urmări o altă confruntare de cinci stele, între Liverpool și Real Madrid. Joi, de la ora 22:00, FCSB o întâlnește pe Olympiakos în Europa League.

Programul meciurilor din Champions League:

Marți

19:45: Slovan Bratislava – AC Milan

19:45: Sparta Praga – Atl. Madrid

22:00: Barcelona – Brest

22:00: Bayern – PSG

22:00: Inter – RB Leipzig

22:00: Leverkusen – Salzburg

22:00: Manchester City – Feyenoord

22:00: Sporting – Arsenal

22:00: Young Boys – Atalanta

Miercuri:

19:45: Steaua Roșie Belgrad – VfB Stuttgart

19:45: Sturm Graz – Girona

22:00: Aston Villa – Juventus

22:00: Bologna – Lille

22:00: Celtic – Club Brugge

22:00: Dinamo Zagreb – Dortmund

22:00: Liverpool – Real Madrid

22:00: Monaco – Benfica

22:00: PSV – Șahtior Donețk

Bayern – PSG: Reeditarea finalei Champions League

Cele două echipe s-au întâlnit în finala Champions League din 2020, iar atunci bavarezii au câștigat cu 1-0. De atunci au mai fost patru meciuri între cele două, iar Bayern a câștigat de trei ori și a pierdut o dată. Lucrurile s-au schimbat, iar în faza ligii ambele echipe suferă.

Bayern München este abia pe locul 17, după ce a acumulat 6 puncte în primele 4 etape, fiind învinsă de FC Barcelona și Aston Villa. În schimb, PSG stă și mai prost, cu 4 puncte acumulate și locul 25 în clasament. Poate te întrebi și cum arată cotele la pariuri într-un duel atât de echilibrat. Ei bine, bookmakerii Unibet o văd favorită pe Bayern și îi oferă cota 1.60 să câștige. Egalul are cota 4.70, iar victoria lui PSG are 5.10.

Liverpool – Real Madrid: Meci tare pe Anfield

Liverpool și Real Madrid sunt două dintre favoritele la câștigarea Champions League și se întâlnesc pe Anfield miercuri, de la ora 22:00. Ne așteaptă un meci de top între două echipe care se cunosc bine. Deși este considerată outsideră, Real Madrid se bazează pe faptul că a câștigat șapte din ultimele opt meciuri cu Liverpool.

Pe de altă parte, Liverpool este echipa mai în formă. Are un parcurs excelent în Champions League și este pe primul loc. În schimb, Real Madrid a obținut doar 6 puncte și este pe locul 18. Madrilenii vor să obțină victoria pentru a nu trăi cu emoții următoarele meciuri, și este de așteptat un meci ofensiv. La pariuri, Liverpool are cota 2.00 să câștige, Real are 3.55, iar egalul are 3.95.

FCSB – Olympiakos: Pasul decisiv spre faza următoare?

FCSB este poziționată excelent în Europa League și a adunat deja 9 puncte în primele 4 etape. Doar eșecul cu Rangers a fost singurul pas greșit. Are însă parte de un adversar dificil, Olympiakos din Grecia. Chiar și așa, ambele echipe au arătat că pun accent pe jocul ofensiv.

Grecii au experiență în cupele europene și au câștigat Conference League în ultimul sezon. Au un lot mai valoros și s-au descurcat decent și în acest sezon de Europa League. Acesta este și unul dintre motivele pentru care sunt favoriți la pariuri. FCSB are cota 3.20 să câștige, iar Olympiakos are 2.33. Egalul are 3.44.