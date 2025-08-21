Romanian Business Leaders salută eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri

Reprezentanții Romanian Business Leaders au participat la consultările organizate de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, privind pachetul 2 de reformă. Delegația a salutat eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a transmis observații privind modificarea Legii societăților comerciale.

Aceștia au avertizat că limitarea împrumuturilor acționarilor către societăți cu capitaluri proprii negative sau obligativitatea capitalizării împrumuturilor ar putea crea distorsiuni pentru companii și fonduri de investiții care operează cu astfel de structuri, afectând investițiile în domenii precum IT, imobiliar sau energie și descurajând investițiile pe termen scurt și mediu în România.

„Delegația Romanian Business Leaders, formată din Sergiu Negut, Angela Roșca, Alexandru Lapusan, Felix Pătrășcanu, Iulia Manole și Spătaru Mitel, a răspuns pozitiv invitației Ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, de a participa la consultări asupra prevederilor cuprinse în pachetul 2 de reformă. Delegația RBL a salutat eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și a făcut o serie de observații și recomandări. Am atras atenția că intenția modificării Legii societăților comerciale (31/1990), cu privire la limitarea acordării de către acționari de împrumuturi societăților cu capitaluri proprii negative sau obligativitatea capitalizării împrumuturilor în aceste situații, va conduce la distorsiuni majore create unor companii și fonduri de investiții care au investit deja sau urmează să investească sute de milioane de euro în România, inclusiv prin programul PNRR, în domenii valoroase de activitate (IT, imobiliar, energie etc.); aceste companii pot opera câțiva ani, atât în România, cât și pe piețele internaționale, cu capitaluri proprii negative și se finanțează în principal prin împrumuturi convertibile de la acționari. Pe termen scurt și mediu, implementarea unor astfel de prevederi legale va descuraja semnificativ efectuarea de investiții în România și consolidarea capitalului privat”, a transmis fundația oe Facebook.

Romanian Business Leaders a mai precizat că propunerile de limitare excesivă a cheltuielilor pentru servicii intra-grup sunt incompatibile cu reglementările internaționale (OECD) și cu practica țărilor UE, care pregătesc o nouă directivă privind prețurile de transfer. Ei au recomandat ca, în loc să fie penalizate toate firmele care colaborează cu furnizori intra-grup, să fie îmbunătățite resursele de control ale ANAF în domeniul prețurilor de transfer.

„De asemenea, cu privire la propunerile de limitare excesivă a cheltuielilor pentru servicii intra-grup, în sensul incompatibilității acestor limitări atât cu reglementările internaționale (OECD), cât și cu practica țărilor UE (unde se pregătește implementarea unei noi directive privind prețurile de transfer), recomandăm mai degrabă îmbunătățirea resurselor de control ale ANAF pe problematica prețurilor de transfer, decât penalizarea tuturor firmelor care colaborează cu furnizori de servicii intra-grup”, au precizat reprezentanții fundației.

Reprezentanții Romanian Business Leaders au subliniat că măsura de limitare excesivă a cheltuielilor în cadrul grupurilor de firme ar putea constitui o barieră pentru investițiile românești și străine și au apreciat deschiderea Ministerului pentru un dialog real cu mediul de afaceri.