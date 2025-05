REI Grup: Peste 1,5 miliarde euro fonduri europene disponibile în această vară pentru antreprenori

De la Tranziție Justă, destinat microîntreprinderilor din șase județe, până la Start-Up Nation, Horizon Europe sau schemele de eficiență energetică, paleta de oportunități acoperă o gamă largă de domenii: producție, turism, tehnologii verzi, agricultură, HoReCa, energie regenerabilă și cercetare-dezvoltare.

Microintreprinderile au la dispozitie peste 200 milioane EUR

Analiza REI Grup – Peste 1,5 mld. EUR fonduri europene pentru antreprenori si viitori antreprenori in aceasta vara. Microintreprinderile au la dispozitie peste 200 milioane EUR pentru proiecte de investitii in judetele Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galati sau Mures. Ce investitii se pot realizaa

Scheme pentru cresterea eficientei energetice, investitii in inovatie si tehnologie, agricultura sau domeniul hotelier, printre apelurile deschise sau in curs de deschidere;

Alocari de peste 450 milioane euro pentru investitii in energie verde;

300 mil. EUR pentru investitii in inovatie si tehnologie;

12.000 locuri la Start up Nation inca disponibile, tineri 18-30 ani, granturi de 50.000 euro.

Bucuresti, 26 mai 2025 – Antreprenorii au la dispozitie in aceasta vara peste 1,5 miliarde euro granturi pentru investitii in mai multe sectoare cheie ale economiei – vizate de oportunitatea de a realiza noi investitii fiind atat companiile la inceput de drum (start-up), microintreprinderile, IMM, dar si intreprinderile mari, arata o analiza REI, grup de companii specializate in atragerea de fonduri europene si ajutoare de stat.

Astfel, oamenii de afaceri care detin microintreprinderi cu activitate in judetele Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galati sau Mures au la dispozitie peste 200 milioane euro alocate prin programul Tranzitie Justa in aceasta vara.

Deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor începe pe 1 iulie

Potrivit datelor analizate de REI, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) urmeaza sa deschida sesiunea de depunere a proiectelor pe 1 iulie, pentru o perioada de 60 de zile, unde microintreprinderile pot accesa pana la 300.000 euro pentru a-si dezvolta afacerile in cele sase judete.

„Avem in fata o oportunitate uriasa pentru antreprenorii care detin companii mici in cele sase judete eligibile – Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galati sau Mures. Apelul destinat microintreprinderilor, din programul Tranzitie Justa, se va derula in perioada 1 iulie – 1 septembrie si ofera posibilitatea antreprenorilor sa investeasca in dezvoltarea afacerilor pe care le detin, prin constructia de noi spatii de productie/servicii, modernizarea sau extinderea acestora sau dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice s.a.”, a declarat Roxana Mircea, managing partner REI Grup.

Obiectivul Programului Tranzitie Justa (PTJ) este de a permite sprijinirea celor sase judete spre o diversificare economica durabila din punct de vedere al mediului, prin generarea de locuri de munca sigure si pe un orizont crescut de timp.

Antreprenorii pot realiza investitii si in active necorporale – de tipul brevetelor, licentelor, a marcilor comerciale sau programe informatice aferente investitiei propuse, activitati de organizare evenimente, cursuri de formare profesionala, activitati de consultanta, de proiectare, cercetare-dezvoltare-inovare, cheltuieli cu certificarea sau activitati de informare si publicitate.

Valoarea finantarii nerambursabile minim 50.000 de euro

Valoarea finantarii nerambursabile trebuie sa se incadreze in limitele minime si maxime, respectiv de cel putin 50.000 euro, dar nu mai mult de 300.000 euro pe proiect de investitii.

Din totalul celor peste 200 milioane euro[1] alocati pe aceasta schema, cel mai mare sprijin este oferit judetului Gorj (peste 49 milioane euro), urmat de judetul Hunedoara – atat investitii in regiune, cat si dedicate afacerilor din Valea Jiului (peste 48 milioane euro) si de judetul Dolj (peste 36 milioane euro). Topul alocarilor este continuat de judetele Prahova (circa 28 milioane euro), Galati (peste 22 milioane euro) si Mures (22 milioane euro).

Autoritatea de Management pentru Programul Tranzitie Justa (AM PTJ) a publicat pe parcursul lunii aprilie Ghidul Solicitantului[2] pentru Interventii care sprijina Dezvoltarea Intreprinderilor si a Antreprenoriatului. Procesarea carnii, a produselor lactate, productia de paine, patiserie, construirea/dotarea unor clinici medicale, construirea de structuri de cazare, de agrement sunt doar cateva exemple de activitati finantabile.

„Pentru a obtine finantarea dorita, aplicantii trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor – cu cel mult 9 angajati la nivelul grupului de companii pe care le detin si afaceri anuale sau active totale de pana la 2 milioane euro, sa detina o societate comerciala infiintata cel tarziu la data de 31 decembrie 2023, iar afacerile sa fi depasit pragul de 100.000 euro pe parcursul anului trecut deoarece se puncteaza sa soliciti dublul cifrei de afaceri. Totodata, aplicantul trebuie sa fi inregistrat profit din exploatare in 2024 si va trebui sa isi ia angajamentul ca va crea cel putin un loc de munca ce va trebui mentinut pe perioada de durabilitate a proiectului – minimum 3 ani. Recomandam tuturor antreprenorilor sa analizeze cu atentie acest program, este una dintre schemele cu alocare generoasa in aceasta vara, iar proiectele trebuie pregatite riguros, alaturi de un consultant profesionist, intrucat documentatia este complexa”, a adaugat Roxana Mircea.

Zeci de proiecte prin Programul Tranzitie Justa

Echipa REI Grup a depus, cu succes, zeci de proiecte prin Programul Tranzitie Justa – editia 2023-2024, unde aplicantii au solicitat sprijin pentru finantarea unor investitii de anvergura, in cele sase judete eligibile. Sprijinul financiar al editiei precedente a fost cuprins intre 200.000 euro si 8,4 milioane de euro, iar alocarea totala a depasit 1 miliard euro.

Ce alte programe de finantare au la dispozitie antreprenorii in aceasta vara

Pe langa programul Tranzitie Justa, destinat microintreprinderilor din judetele Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galati sau Mures, antreprenorii au la dispozitie vara aceasta numeroase programe de finantare destinate investitiilor cu sprijin nerambursabil, printre acestea numarandu-se scheme pentru cresterea eficientei energetice, investitii in inovatie si tehnologie, agricultura sau domeniul hotelier si nu numai.

Fondul pentru Modernizare – 2 apeluri, cu alocare totala de peste 450 milioane euro

Joi, 22 mai, Ministerul Energiei a anuntat deschiderea sesiunii prin programul destinat cresterii eficientei energetice, ce dispune de un buget de 310 milioane euro fonduri nerambursabile pentru companiile prezente la nivel local care vor sa produca energie pentru propriul consum. Acesta este cel de-al doilea apel de proiecte pentru sprijinirea investitiilor in capacitati regenerabile de productie a energiei pentru autoconsum, cu finantare din Fondul pentru Modernizare.

Bugetul total al apelului depaseste 310 de milioane de euro si este impartit astfel: aproximativ 151 de milioane de euro pentru centrale solare sub 5 MW, aproape 118 milioane de euro pentru capacitati solare peste 5 MW, 25 de milioane pentru hidro si 16,7 milioane pentru eolian.

Valoarea maxima care poate fi acordata per intreprindere este de 20 de milioane de euro, sub forma de rambursare a cheltuielilor eligibile.

Sesiunea de finantare va fi deschisa intre 22 mai si 22 august, iar proiectele se depun prin platforma MySMIS2021.

Beneficiari eligibili: microintreprinderi, IMM, intreprinderi mari, inclusiv intreprinderi nou infiintate care nu au inscrise si autorizate in certificatul constatator eliberat de ONRC activitati principale specifice urmatoarelor coduri CAEN: 01, 10 si 11

microintreprinderi, IMM, intreprinderi mari, inclusiv intreprinderi nou infiintate care nu au inscrise si autorizate in certificatul constatator eliberat de ONRC activitati principale specifice urmatoarelor coduri CAEN: 01, 10 si 11 Finantare:

Pentru energie eoliana:

700.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile instalate

Pentru enegie solara:

450.000 Euro/MW – pentru capacitati instalate mai mici de 5 MW (inclusiv);

360.000 Euro/MW – pentru capacitati instalate mai mari de 5 MW.

Pentru energie hidro:

1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile instalate.

Valoarea maxima a finantarii este de 20 mil. EUR / intreprindere, pe proiect de investitii.

Sesiune: 22 mai – 22 august 2025

22 mai – 22 august 2025 Alocare: 310 mil. EUR (2025)

Un al doilea program destinat productiei de energie pentru autoconsum va fi lansat de Ministerul Agriculturii in urmatoarele luni, cu o alocare de 150 milioane euro, strict pentru intreprinderi din domeniul agriculturii si procesarii produselor agricole.

EU ETS – Eficienta energetica in instalatii industriale

Un alt program de finantare este cel dedicat eficientei energetice in instalatii industriale (industria otelului, cimentului, petrolului, gazelor naturale etc.), unde autoritate contractanta este tot Ministerul Energiei.

Beneficiari eligibili: societati si regii autonome care fac dovada intrarii sub incidenta schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (EU-ETS)

Finantare: max. 30 mil. EUR / proiect

Alocare: 150 mil. EUR (2025)

Status: apel ce urmeaza a fi deschis

Horizon Europe – 300 mil. EUR pentru investitii in inovatie si tehnologie

Autoritate contractanta: Comisia Europeana

Beneficiari eligibili: IMM

Finantare: intre 10 si 30 milioane euro / proiect

Alocare: 300 mil. EUR (2025)

Status: apel deschis, pana la 16.12.2025

Companiile care au statut de IMM pot aplica pentru finantarea unor proiecte de investitii in domeniul tehnologic, cu sume cuprinse intre 10 milioane euro si maximum 30 milioane euro[3].

Programul Horizon Europe a fost lansat la finalul anului trecut si in Romania si beneficiaza de un buget de 300 milioane euro pentru investitii in:

Tehnologii digitale si inovatii tehnologice: domeniul semiconductorilor, AI, tehnologii cuantice, robotica etc.;

Tehnologii net-zero: tehnologii solare, eoliene onshore si regenerabile offshore, acumulare si stocare a energiei, pompe de caldura, combustibil alternativ, tehnologii ale economiei circulare s.a.;

Biotehnologii – inclusiv ADN/ARN, inginerie de celule, bioinformatica si nanobiotehnologie.

Perioada de depunere se realizeaza pe tot parcursul anului 2025, dar pana cel tarziu pe 16.12.2025, ora 17.00.

PR Sud-Est – Investitii pentru inovarea si cresterea competitivitatii IMM

Status apel: ghid final – iunie, depunere proiecte – august

Alocare: 87 mil. EUR

Investitii eligibile: HoReCa din judetele Constanta, Tulcea, Braila, Galati, Buzau sau Vrancea

Beneficiari eligibili: IMM (microintreprinderi din urban, intreprinderi mici si mijlocii din urban si rural)

DR 16 – Investitii in sectorul de legume si/sau cartofi

Status apel: ghid final – iunie, depunere proiecte – septembrie

Alocare: 151 mil. EUR

Finantare: max. 2 mil. EUR / proiect

Solicitanti eligibili: fermieri, cu exceptia persoanelor fizice etc.

DR 23 – Investitii in domeniul panificatiei, produse agricole, procesare

Status apel: ghid final – iunie, depunere proiecte – septembrie

Alocare: 150 mil. EUR

Finantare: max. 10 mil. EUR / proiect

Solicitanti eligibili: IMM, intreprinderi mari

Start-up Nation 2025

Aproximativ 12.000 locuri mai sunt disponibile astazi la cursurile de antreprenoriat destinate viitorilor antreprenori, tineri cu varste cuprinse intre 18-30 ani, care vor putea solicita granturi de maximum 50.000 euro.

Din totalul de 446 milioane euro cat a avut alocare programul la deschidere, aproximativ 200 milioane euro ar mai fi disponibili, mai arata estimarile REI.

„Programul Start-up Nation 2025 a fost impartit in doua subprograme – unul dedicat tinerilor sub 30 de ani si cel de-al doilea – pentru persoanele cu varste intre 30 si 35 de ani sau spre persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, alocarea totala a programului fiind de 446 milioane euro. Conditie pentru inscriere a fost ca tinerii antreprenori care isi doresc sa acceseze fondurile puse la dispozitie de Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului sa urmeze 40 de ore de cursuri antreprenoriale oferite de firme specializate, ce vor fi decontate de stat. Doar dupa absolvirea cursurilor obligatorii solicitantii isi vor putea inscrie proiectul la finantare. Start-up Nation presupune o cofinantare de minimum 12.500 euro si crearea a doua locuri de munca ce trebuie mentinute pe durata a trei ani”, a mai precizat Roxana Mircea.

[1] https://oportunitati-ue.gov.ro/apel/ghidul-solicitantului-pentru-interventii-care-sprijina-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului/

[2] https://mfe.gov.ro/ptj-ghidul-solicitantului-pentru-interventii-care-sprijina-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului/

[3] https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-new-eu300-million-step-facility-open-submissions-eu30-million-2024-11-26_en