Premierul Ilie Bolojan a avertizat că întârzierile la lansarea apelurilor, evaluarea lentă a proiectelor, birocrația excesivă și capacitatea administrativă redusă au afectat grav absorbția banilor europeni. În joc se află un grant de aproximativ 14 milioane de euro, iar pericolul constă nu doar în pierderea acestuia, ci și în ratări semnificative din împrumuturile disponibile prin instrumente europene.

Pentru a evita această situație, premierul a subliniat necesitatea prioritizării proiectelor deja începute, a urgentării lucrărilor în curs și a îndeplinirii tuturor jaloanelor din planul agreat cu Comisia Europeană. Eșecul în implementarea acestor măsuri ar putea conduce la blocarea finanțărilor externe, pierderea credibilității în fața instituțiilor europene și chiar la o criză de tipul celei traversate de Grecia, când accesul la finanțare a fost suspendat și s-au impus măsuri de austeritate drastice.

„Avem o problemă cu absorbția de fonduri, pentru că riscăm ca, datorită întârzierilor la proiecte, datorită unei proaste gestionări a proiectelor și a unei capacități administrative scăzute – am făcut licitații târziu, au fost foarte multe aspecte birocratice, nu am lansat apelurile de proiecte la timp, nu am am evaluat proiectele în timp scurt, riscăm ca, până în a doua jumătate a anului viitor, să nu ne putem consuma banii europeni și avem obiectivul să ne consumăm banii din grantul de aproximativ 14 milioane de euro și să pierdem cât mai puțin din împrumutul pe care îl avem la dispoziție. Pentru asta trebuie să prioritizăm proiectele, să urgentăm toate lucrările care sunt în curs și să îndeplinim jaloanele ca să ne putem lua banii”, a declarat Bolojan la Antena 1.