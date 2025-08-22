Deplasarea premierului Ilie Bolojan la Broșteni a avut loc vineri după-amiază, fiind prima vizită în zonele afectate de inundațiile din Suceava și Neamț. Orașul Broșteni, lovit puternic de viiturile de la finalul lunii iulie, a fost punctul central al evaluării situației din teren. Alături de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și prefectul județului, Traian Andronachi, premierul a discutat cu autoritățile despre stadiul intervențiilor și despre pașii următori pentru sprijinirea comunității.

Evenimentul nu a fost inclus pe agenda publică, iar presa nu a fost invitată să participe. Surse locale au confirmat că vizita a avut un caracter strict administrativ, cu accent pe soluții și evaluarea pagubelor.

Înainte de oprirea la Broșteni, premierul a participat la o întâlnire cu ușile închise la Primăria Târgu Neamț. Discuțiile au reunit reprezentanți ai autorităților locale și județene, fără accesul mass-media.

Premierul a ajuns pentru prima dată în zonele din județele Suceava și Neamț afectate de inundații. În deplasare l-au însoțit șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, precum și reprezentanți ai autorităților locale: președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și prefectul județului, Traian Andronachi. Vizita nu a fost anunțată presei, iar motivele pentru această discreție nu au fost făcute publice.

Participarea lui Raed Arafat și a celorlalți oficiali a avut rolul de a centraliza datele și a stabili prioritățile. Prezența șefului Departamentului pentru Situații de Urgență a indicat interesul pentru coordonarea intervențiilor, în timp ce conducerea județeană a subliniat nevoia de sprijin rapid.

Localitatea Broșteni a fost grav afectată de viiturile care au distrus drumuri, poduri și locuințe. Autoritățile locale au cerut sprijin financiar și logistic pentru a asigura refacerea infrastructurii. În discuțiile cu primarii și reprezentanții comunităților, premierul a cerut centralizarea pagubelor și identificarea nevoilor prioritare.

Într-o postare pe rețelele sociale, premierul a prezentat măsurile luate pentru refacerea zonelor calamitate. Premierul a transmis că s-a aflat în localitatea Broșteni din județul Suceava, considerată cea mai afectată de inundațiile produse la sfârșitul lunii iulie.

El a precizat că, în astfel de situații critice, Guvernul are datoria de a interveni rapid, de a sprijini financiar familiile lovite de dezastru și de a aloca resurse pentru refacerea infrastructurii, pentru ca viața oamenilor să revină cât mai repede la normal.

„Astăzi am fost în localitatea Broșteni din județul Suceava, cea mai grav afectată de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie. În astfel de situații critice, responsabilitatea Guvernului este să asigure intervenția de urgență, să susțină financiar familiile sinistrate și să aloce fonduri pentru refacerea infrastructurii, astfel încât viața să revină cât mai repede la normal”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că, pe lângă sprijinul imediat, au fost distribuite resurse esențiale. Acesta a precizat că, pe lângă sprijinul acordat imediat – hrană, apă, spații provizorii și alte necesități urgente, precum și un prim ajutor financiar pentru familiile sinistrate – Guvernul a direcționat peste 7,4 milioane de lei pentru reconstrucția locuințelor distruse total sau parțial de inundații.

„Pe lângă sprijinul acordat imediat, care a constat în hrană, apă, spații provizorii de locuit și alte necesități urgente, precum și un prim ajutor financiar acordat familiilor sinistrate, Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuințelor distruse total sau parțial de inundații”, a menționat acesta.

Datele prezentate arată că fondurile au fost împărțite între două județe.

„În județul Neamț, sumele au fost deja virate, respectiv 2,5 milioane de lei, iar în județul Suceava, aproape 4,9 milioane de lei vor fi virați luni și marți, săptămâna viitoare”, a adăugat premierul.

Acesta a explicat că primele două etape au fost rezolvate, iar lucrările de infrastructură au fost clarificate și vor fi încheiate într-un interval scurt.

„Primele două etape au fost rezolvate, iar toate aspectele legate de refacerea infrastructurii au fost clarificate astăzi. În două săptămâni vom finaliza și această problemă”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a ținut să sublinieze rolul celor implicați în sprijinirea comunităților. El a ținut să mulțumească tuturor celor care, în ultimele săptămâni, au sprijinit prin donații și ajutor direct persoanele afectate. Premierul a subliniat că un rol esențial l-au avut pompierii, care au intervenit zilnic, aproximativ 300 la număr, veniți din toate județele țării.

„Mulțumesc tuturor celor care, în aceste săptămâni, au susținut și s-au implicat prin donații și sprijin efectiv în ajutorarea celor afectați. Un rol important l-au avut pompierii, care, zilnic, în număr de 300 din toate județele țării, au fost prezenți în zonele sinistrate, muncind cot la cot cu oamenii”, a declarat premierul.

Acesta a amintit și sprijinul acordat de organizații și instituții religioase.

„Mulțumesc, de asemenea, tuturor organizațiilor neguvernamentale, bisericilor și autorităților locale care s-au implicat în sprijinirea oamenilor”, a mai spus Ilie Bolojan.

În teren, personalul operativ a lucrat continuu pentru a limita efectele viiturilor și a oferi sprijin victimelor.

Colaborarea între instituții și comunitate a fost esențială pentru mobilizarea resurselor și gestionarea situațiilor de urgență. Fondurile și ajutorul material s-au adăugat intervențiilor imediate, având ca scop revenirea la normalitate cât mai curând posibil.