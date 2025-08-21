Ilie Bolojan a menționat că, și în prezent, de pe aeroporturile din România se desfășoară patrulări aeriene și poliție aeriană pentru supravegherea zonei din Marea Neagră, iar militarii români participă și la exerciții comune.

Potrivit premierului, România poate contribui la sprijinirea unei păci durabile în Ucraina prin punerea bazelor militare naționale la dispoziția NATO.

”Acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina, punerea bazelor noastre militare la dispoziţia aliaţiei NATO”, a declarat acesta la Antena 1.

Ilie Bolojan a precizat că România a transmis clar că nu va trimite trupe și nu se va implica în asigurarea securității cu trupe pe teritoriul Ucrainei. Totodată, el a subliniat că, datorită apartenenței României la NATO, bazele militare românești, în special cele aeriene, pot fi utilizate de trupele NATO și ale aliaților, inclusiv ale Statelor Unite.

”În toate aceste luni, aşa cum ştiţi, atunci când la un moment dat s-au pus problema susţinerii unor garanţii de securitate pentru ajungerea la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puţin două lucruri, cât se poate de respicat, nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe, din partea României, pe teritoriul Ucrainei, acest a fost un punct cât se poate de clar. Iar al doilea punct, în discuţiile cu aliaţii noştri, a fost acela că, având în vedere aparteninţa României la NATO, bazele noastre militare, care şi astăzi sunt operate în comun de forţele noastre şi de forţele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statelor Unite al Americii, ale celorlalţi aliaţi”, a declarat acesta la Antena 1.

Șeful Executivului a explicat, de asemenea, poziția României față de cererile liderilor europeni ca SUA să dislocheze avioane de luptă F-35 pe teritoriul țării noastre, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina. El a subliniat că România a stabilit două principii esențiale: nu va trimite trupe și nu se va implica în nicio operațiune militară pe teritoriul ucrainean.

Ilie Bolojan a spus însă că România, în calitate de membru NATO, contribuie la sprijinul Alianței prin punerea la dispoziție a bazelor sale militare, operate în comun cu forțele NATO, în special cele aeriene. De pe aeroporturile românești se desfășoară patrulări și poliție aeriană pentru monitorizarea Mării Negre, precum și exerciții militare comune cu aliații.

Premierul a subliniat că aportul României la menținerea unui sprijin eficient pentru o pace durabilă în Ucraina constă în punerea bazelor militare la dispoziția NATO și a aliaților săi.