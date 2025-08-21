Executivul a adoptat joi un proiect de lege privind modificările aduse Pilonului II de pensii, care include atât reducerea comisioanelor percepute de firmele administratoare, cât și noi condiții pentru retragerea sumelor acumulate. Premierul Ilie Bolojan a precizat că scopul acestor măsuri este consolidarea încrederii românilor în sistemul de pensii private și alinierea legislației la standardele internaționale.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că noile reglementări urmăresc reducerea comisioanelor practicate de firmele care administrează banii românilor în Pilonul II.

Potrivit acestuia, scopul principal este ca „mai mulți bani să rămână în conturile românilor”. În viziunea Guvernului, diminuarea acestor costuri va duce la beneficii directe pentru participanții la fondurile de pensii private.

Executivul a aprobat în aceeași ședință și proiectul care reglementează sistemul de pensii private. Noul act normativ oferă posibilitatea retragerii a 30% din sumă la începutul perioadei de plată, restul fiind distribuit pe o perioadă de opt ani. Această modificare vine să înlocuiască vechea variantă, care permitea retragerea a 25% și plata eșalonată pe 10 ani.

Într-un interviu televizat, Ilie Bolojan a explicat că aceste schimbări nu pot fi amânate, întrucât țara se află în plin proces de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Premierul a subliniat că România trebuie să îndeplinească o serie de angajamente pentru a se alinia regulilor impuse de organizație.

Premierul a atras atenția că aceste modificări legislative ar fi trebuit implementate încă de acum 17 ani.

„Pilonul doi de pensii mi-a căzut în braţe, dacă pot să spun aşa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani, din păcate a fost amânată”, a declarat Ilie Bolojan.

Oficialul a precizat că procesul de evaluare pentru aderarea la OCDE este unul complex și că în luna septembrie urmează o analiză decisivă. În acest context, reforma legislației privind pensiile private a devenit o prioritate pentru Guvern.

„A trebuit să atacăm şi acest subiect şi, practic, lucruri care nu au fost rezolvate au trebuit puse acum pe tapet”, a adăugat premierul.

Aderarea României la organizația internațională ar putea oferi beneficii semnificative în plan economic. Printre acestea se numără accesarea unor împrumuturi mai avantajoase, dobânzi mai reduse la nivel extern și o mai bună poziționare pe piețele financiare.

Ilie Bolojan a vorbit și despre importanța unor măsuri de protecție pentru Pilonul II, avertizând asupra riscurilor generate de retrageri masive. El a menționat că fără limitări clare, românii ar putea fi tentați să-și scoată toți banii în situații de criză sau în urma unor campanii de dezinformare.

„Trebuie să renunţăm la lucrurile care pot să creeze situaţii problematice şi, în condiţiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiţie toţi banii, la început, într-o situaţie de criză, într-o situaţie de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicaţii pentru plata pensiilor private pentru ceilalţi cetăţeni”, a explicat premierul.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Parlament, unde poate fi ajustat în urma consultărilor. Guvernul insistă că modificările nu vizează interesele statului, ci consolidarea beneficiilor pentru cetățeni. În același timp, acestea au rolul de a proteja stabilitatea financiară a sistemului.

În cadrul ședinței de joi, Executivul a aprobat două modificări importante în ceea ce privește Pilonul II. Prima se referă la creșterea procentului de retragere inițială de la 25% la 30%. A doua schimbare reduce perioada de plată de la 10 ani la 8 ani.

Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, a explicat că noile reglementări sunt parte dintr-un obiectiv strategic legat de aderarea la OCDE.

„Este un proiect de lege care practic îndeplineşte un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment, şi anume acela de a adera la OECD”, a precizat oficialul.

În plus, Armeanu a evidențiat faptul că evaluările recente ale organizației au confirmat sustenabilitatea și stabilitatea sistemului de pensii private din România.