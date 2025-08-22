Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat alocarea sumei de 619.034.395,30 lei pentru decontarea a 440 de lucrări de investiții derulate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Proiectele finanțate acoperă domenii esențiale pentru viața comunităților: infrastructura rutieră, rețelele de apă și canalizare, stațiile de epurare, sistemele de canalizare pluvială, captarea apelor pluviale, dar și dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuire a gazelor naturale.

Ministerul a precizat că plățile s-au făcut în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 42/2025, care stabilește criteriile după care sunt prioritizate solicitările de transfer pentru programul „Anghel Saligny” în acest an. Această măsură urmărește să asigure echilibrul între proiectele depuse de autoritățile locale și să direcționeze fondurile către investițiile considerate strategice pentru dezvoltarea comunităților.

Pentru transparență, situația completă a plăților efectuate a fost publicată pe site-ul oficial al ministerului, astfel încât fiecare unitate administrativ-teritorială să poată verifica statusul finanțării lucrărilor sale.

Premierul Ilie Bolojan declara anterior că distribuirea banilor către localități nu va mai atinge nivelurile din trecut, din cauza constrângerilor bugetare actuale. Guvernul trebuie să asigure funcționarea generală a statului și, în același timp, să sprijine cofinanțarea unor proiecte majore prin programele naționale de investiții și prin fonduri europene.

Oficialul a arătat că eforturile guvernamentale din ultimii ani au permis modernizarea consistentă a infrastructurii locale: asfaltări de drumuri, reabilitarea termică a blocurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, dar și realizarea de șosele de centură. Toate aceste intervenții au dus la creșterea valorii de piață a proprietăților și la îmbunătățirea calității vieții pentru cetățeni.

În viziunea guvernului, autoritățile locale trebuie să contribuie mai consistent la finanțarea proiectelor de infrastructură, iar una dintre principalele surse rămâne impozitul pe proprietate. Executivul lucrează la modificarea sistemului actual de impozitare astfel încât să fie mai simplu de aplicat și să reflecte mai bine valoarea reală a locuințelor.

Bolojan a explicat că impozitarea pe baza valorii de piață nu va intra încă în vigoare, deoarece softurile necesare pentru centralizarea tranzacțiilor imobiliare nu sunt încă operaționale. Totuși, în perioada următoare vor fi introduse ajustări menite să permită aplicarea mai corectă a taxării și să aducă venituri suplimentare bugetelor locale.

Argumentul guvernului este că acolo unde au fost realizate investiții publice importante – asfaltarea unei străzi, racordarea la canalizare, izolarea termică a locuințelor sau construirea unei centuri rutiere – valoarea proprietăților a crescut semnificativ. În aceste condiții, contribuția prin impozite ar trebui să fie proporțională cu beneficiile obținute.