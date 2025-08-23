Informație pentru cei care stau la casă. Cât de des și când să faci acest lucru depinde de climă, de tipul de iarbă și de sănătatea gazonului.

Reînsămânțarea trebuie făcută doar după cum este necesar. Iată cât de des ar trebui să faci asta gazonul și cum să alegi momentul potrivit, conform Southernliving.

Atât reînsămânțarea, cât și supraînsămânțarea revigorează o curte care nu prosperă, dar reînsămânțarea necesită mai multă muncă. Unii folosesc termenul de reînsămânțare pentru ambele procese.

Din punct de vedere tehnic, reînsămânţarea înseamnă smulgerea gazonului și refacerea lui cu semințe noi. Acest lucru se face atunci când există porțiuni mari de iarbă goală, daune și infestări cu buruieni.

Supraînsămânțarea este adăugarea semințelor peste un gazon existent pentru a promova o creștere mai mare. Este folosită pentru a ajuta la umplerea ierbii subțiri sau a porțiunilor de iarbă goală pentru a crea un gazon verde și dens.

Ar trebui făcut atunci când un gazon are daune severe sau buruieni și zone goale, așa că probabil nu va trebui să o faceți des. Dacă vedeți mai mult pământ decât iarbă, e timpul pentru un nou început. De asemenea, este necesar dacă trebuie să schimbați tipul de iarbă care crește în curte, cu una mai compatibilă cu mediul de creștere.

Dacă gazonul arată sănătos, îl puteți supraînsămânța la fiecare câțiva ani. Dacă este afectat de traficul pietonal, iernile aspre, verile fierbinți sau solul compactat, supraînsămânțarea ar trebui făcută în fiecare an pentru a-l ajuta să se recupereze.

Cât de des semănați gazonul depinde și de tipul de iarbă pe care îl aveți. Există două tipuri de iarbă: de sezon rece și de sezon cald.

Iarbă de sezon rece

Planificați să supraînsămânțați ierburile de sezon rece, cum ar fi iarba albastră și păiușul, o dată pe an, în toamnă. Aceste ierburi rămân verzi toată iarna, așa că supraînsămânțarea poate ajuta la menținerea unui gazon frumos pe tot parcursul anului.

Semănarea în toamnă oferă rădăcinilor timp să se stabilească cu mai puțin stres datorită solului cald, temperaturilor mai scăzute și ploilor.

Iarbă de sezon cald

Iarba de sezon cald ar trebui supraînsămânţată primăvara, când temperaturile solului ating între 19 și 24 de grade Celsius.

Înainte de a adăuga semințe în curte, fie că plantați pentru a începe de la zero prin reînsămânţare, fie că îmbunătățiți un gazon existent, va trebui să pregătiți solul pentru a crea condiții de creștere potrivite pentru germinare.

Căutați zone în care s-a acumulat iarbă uscată și maro pe gazon și folosiți o greblă pentru a o îndepărta.

Tundeți iarba la cea mai scurtă înălțime și puneți resturile de iarbă într-un sac. Pentru reînsămânțare, va trebui să eliminați întregul gazon și să îndepărtați vegetația.

Distribuiți uniform semințele cu un distribuitor sau manual pentru a asigura o acoperire uniformă.

Udați semințele noi în mod regulat cu un pulverizator, astfel încât stratul superior al solului să fie umed, până când semințele germinează. Udați dimineața, astfel încât iarba să se poată usca în timpul zilei și să reducă riscul de boli fungice.