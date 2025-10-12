Mandatul actualei șefe, Laura Codruța Kovesi, se apropie de final, urmând să se încheie în luna octombrie 2026, după șase ani de activitate. În acest context, procesul de selecție pentru viitorul procuror-șef european este deja în desfășurare, iar lista scurtă include patru candidați din Germania, Austria, Italia și Spania.

Potrivit unor surse europene, favorit pentru preluarea funcției este procurorul german Andrés Ritter, actual adjunct al Parchetului European. Ritter este magistrat cu o experiență de peste 25 de ani în Germania și este recunoscut pentru specializarea sa în infracțiuni economice și fraude care implică fonduri europene.

Înainte de a se alătura EPPO, el a acumulat o vastă experiență în domeniul combaterii criminalității financiare și a participat anterior la procesul de selecție din 2019, când poziția de procuror-șef european a fost obținută de Laura Codruța Kovesi.

Pe locul al doilea în preferințele comitetului de experți se află Ingrid Maschl-Clausen, din Austria, fost procuror în cadrul EPPO și specialistă în cooperare judiciară europeană. Ea a activat anterior la Reprezentanța Permanentă a Austriei pe lângă Uniunea Europeană, dar și la Eurojust, agenția europeană responsabilă cu coordonarea investigațiilor între statele membre.

Lista este completată de Stefano Castellani, procuror delegat al EPPO la Torino, Italia, și Emilio Jesús Sánchez Ulled, procuror general la Madrid, Spania, specializat în infracțiuni împotriva administrației publice și în cazuri de corupție instituțională.

Cei patru candidați au fost audiați în luna septembrie de un comitet de experți juridici din diferite state membre ale Uniunii Europene. Clasamentul final urmează să fie transmis Consiliului Uniunii Europene și Parlamentului European, care vor trebui să ajungă la un acord comun pentru desemnarea viitorului procuror-șef european.

Această schimbare de conducere survine într-un moment strategic pentru Uniunea Europeană, care pregătește o reformă amplă a mecanismelor de combatere a fraudei. Noile reglementări ar putea extinde competențele Parchetului European, oferindu-i un rol consolidat în protejarea fondurilor din următorul buget multianual al Uniunii.

În timpul mandatului său, Laura Codruța Kovesi a consolidat semnificativ poziția EPPO pe scena juridică europeană, coordonând anchete de anvergură privind fraude complexe cu fonduri europene.

Printre cazurile investigate s-au numărat dosare care au vizat foști miniștri din Grecia, contractele de achiziție de vaccinuri anti-COVID-19, Partidul Popular European, precum și mai mulți eurodeputați suspectați de utilizarea abuzivă a banilor comunitari.