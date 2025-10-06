Proprietarii de câini de luptă, precum Bulldog, Bull Terier, Rotweiler sau Pit Bull, trebuie să se asigure că animalele nu reprezintă pericol pentru membrii familiilor lor sau pentru vecinii din curțile alăturate. De asemenea, proprietarii ale căror câini latră constant și deranjează vecinii riscă sancțiuni pentru tulburarea liniștii publice.

Noile reglementări impun proprietarilor să asigure câinelui condiții adecvate de trai și îngrijire. Aceștia trebuie să dețină o cușcă adaptată taliei câinelui, în care patrupedul să poată sta în picioare și să se întoarcă liber. Cușca trebuie poziționată la cel puțin 60 de centimetri față de gardul vecinului, iar proprietarul trebuie să dețină toate documentele și materialele necesare întreținerii câinelui.

Câinii trebuie să fie plimbați în mod regulat pe aleile publice din parcuri, grădini, locuri de agrement sau în spații special amenajate, ținuți în lesă și cu botniță. Proprietarii trebuie să aibă pungi și mănuși pentru adunarea dejecțiilor și, în cazul în care nu există posibilitatea plimbării, să dispună de materiale pentru curățarea și evacuarea dejecțiilor din curte.

Lesa trebuie să aibă lungimea minimă de 2 metri și să fie fabricată dintr-un material rezistent, care să nu prezinte risc de strangulare. Respectarea acestor reguli este esențială pentru siguranța vecinilor, confortul comunității și bunăstarea câinilor.

La rândul lor, românii care locuiesc la bloc și dețin animale de companie trebuie să respecte reguli clare pentru a evita conflictele cu vecinii și sancțiuni legale. Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi drastice, despăgubiri civile și, în cazuri grave, răspundere penală.

Câinii lăsați nesupravegheați în curțile comune, pe aleile blocului sau pe scări pot provoca accidente, speria copii sau deteriora proprietăți. În aceste situații, proprietarii sunt direct răspunzători pentru pagubele cauzate.

Asociațiile de Proprietari recomandă ca animalele să fie ținute în lesă, ham sau cuști portabile atunci când se află în spațiile comune, iar supravegherea să fie permanentă. Această obligație legală protejează atât proprietarii, cât și vecinii, prevenind conflictele și riscurile pentru siguranța tuturor.

În plus, asociațiile pot stabili reguli suplimentare privind accesul animalelor în lifturi sau în locurile de joacă pentru copii, pentru a menține conviețuirea armonioasă în bloc.

Proprietarii de câini sunt responsabili nu doar în spațiile comune ale blocurilor, ci și în spațiile publice. Aceștia pot fi obligați să plătească despăgubiri civile pentru prejudiciile provocate de animale, să suporte sancțiuni contravenționale la sesizarea vecinilor sau a asociațiilor și, în cazurile grave, să răspundă penal dacă fapta a fost cauzată de neglijența lor.