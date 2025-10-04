Redobândirea controlului asupra grădinilor este o modalitate utilă și tangibilă de a te simți mai conectat la mediu într-un mod pozitiv. Acesta este motivul pentru care grădinarii și designerii de peisaj devin din ce în ce mai interesați de construirea grădinilor rezistente la climă.

Nu este nevoie de o renovare completă pentru a realiza acest lucru. Adoptând câteva idei inteligente de amenajare a teritoriului și integrându-le în designul grădinii existente, puteți crea o grădină care să prospere pe tot parcursul anului, scrie livingetc.com.

Proiectarea unei grădini în armonie cu împrejurimile sale este cheia rezistenței la climă. „O grădină rezistentă la climă este proiectată să reziste și să se adapteze la efectele unei schimbări climatice”, explică Mark Latchford, director de design peisagistic la HollandGreen.

Efectele încălzirii globale pot fi observate cel mai bine in efectele asupra mediului, care includ veri mai calde.

Una dintre numeroasele consecințe ale acestei crize climatice sunt efectele dramatice pe care le are asupra grădinilor. Cu temperaturi din ce în ce mai ridicate, multe grădini nu sunt proiectate să supraviețuiască în aceste condiții. C

Chiar dacă pot face față expunerii la soare, vor eșua în timpul iernilor răcoroase și umede. Acesta este motivul pentru care grădinăritul rezistent la climă este atât de important.

„Înseamnă că poate face față unor condiții extreme – veri mai calde, mai uscate, precipitații mai abundente, inundații rapide și, în general, modele meteorologice mai imprevizibile”, spune Mark Latchford.

După cum explică designerul Katherine Aul Cervoni, „nu este vorba doar de supraviețuirea în condiții extreme, ci de a ajuta grădina să prospere în ciuda lor”.

În plus, această tendință ajută la sprijinirea faunei sălbatice locale și este o abordar durabilă a grădinăritului.

Această abordare a grădinii îți va face viața mai ușoară, ajutându-te să reduci timpul petrecut cu îngrijirea plantelor. „O grădină pregătită pentru orice înseamnă că va rămâne sănătoasă și frumoasă – indiferent de vreme. Înseamnă, de asemenea, că nu va trebui să petreci mult timp cu îngrijirea ei și că vei contribui la economisirea apei, susținând toată fauna locală din zonă”, spune Mark Dwelly.

Una dintre cele mai utile moduri de a vă începe călătoria către construirea unei grădini rezistente la climă este să adoptați o schimbare de mentalitate cu privire la utilizarea apei.

Reducerea cantității de apă pe care o folosiți pentru a face grădina să arate cât mai bine nu numai că vă va ajuta să construiți o grădină mai robustă, ci și să aveți un impact pozitiv asupra mediului. Acest lucru poate fi realizat printr-o combinație atentă de opțiuni de plantare și caracteristici suplimentare de design.

„Conservarea apei este un alt element important”, comentează Mark Latchford, „Instalarea unui sistem de colectare a apei de ploaie – de obicei colectarea scurgerii de pe acoperișuri în rezervoare – înseamnă că puteți stoca apa în lunile mai umede și o puteți folosi pentru irigare când este secetă. Este o modalitate excelentă de a reduce dependența de apa de la rețea”, explică el.

Acest truc util vă poate ajuta, de asemenea, să economisiți bani la facturi permițându-vă să utilizați resursele naturale.

Efectuarea unor schimbări radicale este o altă modalitate bună de a începe. Și nu există loc mai bun pentru a începe decât să lucrezi la sol.

Unul dintre cele mai bune sfaturi ale lui Mark Dwelly este acesta: „Optați pentru poteci cu pietriș în loc de pavaj solid”. Această schimbare nu numai că vă va aduce un pas mai aproape de obținerea acelui aspect de grădină de vis, mediteraneean, dar poate să îmbunătățească și modul în care grădina răspunde la schimbările climatice.

Elementele centrale ale unei grădini rezistente la climă sunt plantele pe care le includeți în ea. Alegerea unei combinații de plante și specii locale despre care se știe că se dezvoltă în condiții extreme poate ajuta să proiectați o grădină rezistentă la climă.

„Unul dintre cele mai importante aspecte este selectarea plantelor potrivite”, comentează Mark Latchford. „Pe măsură ce verile devin mai calde și secetele mai frecvente, este esențial să alegeți plante care sunt tolerante la secetă și sunt fericite în plin soare”, continuă el. „Verbena bonariensis, de exemplu, este o opțiune genială: are tulpini înalte, aerisite și flori violete delicate și poate prospera în perioade lungi de secetă”.

Un aspect al acestei abordări este evidențierea plantelor locale, native.

Katherine recomandă: „Alegeți plante adecvate la nivel regional sau native, care sunt deja adaptate la condițiile locale.” Cu toate acestea, continuă ea, „nu uitați să acordați prioritate diversității – un amestec de specii este mai rezistent decât o monocultură”.

O varietate bogată de plante va ajuta la susținerea ecosistemului și va aduce beneficii faunei sălbatice locale.