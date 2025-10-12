Dan Andronic critică strategia Comisiei Europene cu privirie la teoriile de gen și implicarea minorilor. Jurnalistul subliniază faptul că acestea arată un faliment al clasei politice, caracterizată de politicieni cu un nivel moral foarte scăzut și lipsiți de grijă reală față de oameni.

Dan Andronic arată că puterea politicienilor de astăzi provine mai mult din carismă și capacitatea de a comunica „nimicuri”, decât din idei sau principii solide. De asemenea, acesta a subliniat că actuala „garnitură de politicieni” este condusă de un corp birocratic incompetent, foarte progresist și foarte marxist.

„Astăzi o să vorbim puțin despre sexul îngerilor. Ați auzit expresia asta, nu? Sau cel puțin ideea că la asediul Bizanțului, atunci când a căzut Constantinopolul în 1453, în loc să-și apere Zidurile, în Bizanț se discuta despre ce sex au îngerii, despre se știe că n-au niciun sex, dar asta este mai puțin important pentru că este o legendă urbană, ca să zic așa. O legendă urbană din Evul Mediu. Nu se discuta așa ceva, dar cred că se discută acuma. Dacă ne uităm la Comisia Europeană și la ultimele decizii pe care le-a luat cu noua strategie LGBT, ne arată încă o dată că vorbim de un faliment al unei clase politice care e formată din politicieni selectați dintr-o zonă extrem de jos, cred că este cel mai jos nivel moral pe care l-am văzut în politică și pe care l-am citit în politică. Poate eu n-am experiență multă în materie de văzut, dar de citit sigur am citit. Cred că după Al Doilea Război Mondial n-am mai avut așa ceva, iar garnitura asta de politicieni este condusă, că nu conduce, de un corp birocratic extraordinar de bine făcut, incompetent și care este foarte, foarte progresist, foarte, foarte marxist”, a explicat jurnalistul în videoclipul publicat pe TikTok.

Jurnalistul critică în mod special strategia Comisiei Europene cu privirie la teoriile de gen pentru resursele alocate și pentru concentrarea asupra copiilor. Acesta subliniază faptul că inițiativele Comisiei sunt „absolut demențiale și stupide”, mai ales în ceea ce privește spălarea pe creier a copiilor.

Această abordare este problematică, spune el, mai ales într-un context în care părinții sunt mai puțin implicați în educația copiilor lor.

„În politica de astăzi, într-adevăr, politicienii sunt lamentabili. Trebuie să admitem că nu mai avem lideri. Puterea lor nu mai este o putere care să vină din ideologie, care să vină din idei, care să vină dintr-o grijă reală față de oameni, ci din carismă, din modul în care reușesc să transmită nimicuri. De cele mai multe ori sunt nimicuri. Și atunci vine Comisia Europeană și contrapune nimicurilor politicienilor nimicurile ei. Un nimic care stă în forța ei normativă, pentru că deciziile Comisiei Europene sunt obligatorii. Mi se pare absolut nesimțit să cheltuiești atâtea resurse ca să promovezi o strategie lgbtqplmn care propune niște chestii absolut demențiale și stupide. Ceea ce mi se pare cel mai nenorocit lucru este faptul că se concentrează pe copii, pe educația copiilor, pentru că ceea ce propune Comisia Europeană este o mizerie. Să începi educația, de fapt, spălarea pe creier la o vârstă din ce în ce mai mică, la o vârstă în care copii nu se pot apăra. Ținând cont de faptul că părinții lor sunt din ce în ce mai puțin interesați de educație, începe Comisia Europeană să ne invețe cum să-i educăm în materie de sex. Dacă vreți, acesta este momentul în care putem spune că la Comisia Europeană se discută despre sexul îngerilor. De fapt, nu sexul îngerilor, ci genderul îngerilor, care ar trebui să decidă ce vor. Concluzia? Și Bizanțul s-a prăbușit. Haideți la Biserică că acolo știm exact despre ce este vorba. Doamne Ajută!”, a conchis jurnalistul.

Videoclipul publicat pe TikTok poate fi vizualizat aici.