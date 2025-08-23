Premierul României, Ilie Bolojan, se află astăzi, 23 august, într-o vizită oficială în Republica Moldova. Șeful Guvernului de la București a subliniat importanța consolidării relațiilor dintre cele două țări și continuarea construirii de punți care să le apropie, având în vedere limba, istoria și valorile comune.

Bolojan a explicat că România va continua să susțină ferm parcursul european al Republicii Moldova, oferind sprijin prin expertiza și experiența dobândite în anii de apartenență la Uniunea Europeană.

Premierul a precizat că vizita sa la Chișinău a debutat cu o întâlnire la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde s-au discutat aspecte legate de colaborarea economică, proiectele majore de infrastructură și facilitarea tranzitării Prutului.

El a afirmat că România și Moldova vor continua să construiască punți care să apropie cele două state-surori și că sprijinul României se va manifesta prin intermediul formatelor de cooperare bilaterală și transfrontalieră europeană.

Ilie Bolojan a explicat avantajele pe care România le-a obținut după aderarea la Uniunea Europeană în 2007, arătând că țara a beneficiat de circa 100 de miliarde de euro din fonduri europene și a contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la bugetul european, ceea ce s-a reflectat în dezvoltarea economică locală, infrastructură, locuri de muncă și creșterea nivelului de trai.

El a subliniat că Produsul Intern Brut al României a crescut de la aproximativ 45% la aproape 80% din media Uniunii Europene, demonstrând impactul pozitiv al solidarității europene.

„România va rămâne un susţinător ferm al parcursului european al Moldovei asigurând sprijin cu expertiza noastră, cu experienţa dobândită în anii de apartenenţă la Uniunea Europeană şi prin intermediul formatelor de cooperare bilaterală şi transfrontaliere europene. (…) Ştim ce înseamnă integrarea europeană, pentru că de la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 am beneficiat de 100 de miliarde de euro din fonduri europene şi am contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la bugetul european. Fiecare euro investit s-a văzut în economia României, în dezvoltare locală, în infrastructură şi în locuri de muncă, iar rezultatele s-au simţit în viaţa de zi de zi a românilor. Atunci când România a aderat la Uniunea Europeană, Produsul Intern Brut al ţării noastre era de circa 45% din media Uniunii Europene. Astăzi la aproape două decenii de la aderare, Produsul Intern Brut al României se apropie de 80% din media Uniunii Europene”, a transmis Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Dorin Recean.

Premierul român a evidențiat că această solidaritate poate produce schimbări benefice și în comunitățile și regiunile din Moldova, menționând că țara vecină a rezistat presiunilor, șantajului energetic și agresiunii hibride.

El a apreciat deciziile dificile, dar corecte, luate de guvernul de la Chișinău și a salutat hotărârea președintei Maia Sandu și a prim-ministrului Dorin Recean de a păstra suveranitatea și independența statului, câștigând astfel respectul cetățenilor și al partenerilor europeni.

Ilie Bolojan a mai arătat că România a sprijinit concret Republica Moldova prin lucrări de infrastructură, resurse energetice și asistență pentru cetățeni în perioade de criză, evidențiind legătura specială dintre cele două țări, care împărtășesc aceeași vatră și același sânge.

El a amintit că, în ultimii 35 de ani, România a transformat granițele foste restricții într-un spațiu al speranței, prieteniei și solidarității, iar firmele românești și moldovenești desfășoară astăzi investiții și activități economice comune.

„Există o legătură deosebită şi unică între statele noastre. Noi în această parte de lume, suntem din aceeaşi vatră, suntem din acelaşi sânge. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spaţiu al speranţei, al prieteniei şi solidarităţii. Astăzi firme moldoveneşti sunt prezente în România şi firme româneşti investesc în Republica Moldova. Avem legături multiple, infrastructură comună şi proiecte importante de dezvoltare. În ciuda celor care au dorit să ne îndepărteze unii de alţii, România a construit aici grădiniţe, şcoli şi poduri, a dotat spitale, a restaurat monumente istorice şi biserici de patrimoniu. România a oferit resurse energetice şi a asigurat sprijin pentru cetăţenii moldoveni în perioade de criză”, a mai punctat Ilie Bolojan.

Premierul a concluzionat că România va continua să fie alături de Republica Moldova indiferent de circumstanțe, respectând suveranitatea și independența acesteia și sprijinind parcursul european drept cale către o viață mai bună și consolidarea libertăților.

În plus, Ilie Bolojan a transmis felicitări și gânduri bune cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Moldova, care va fi sărbătorită pe 27 august, marcând 34 de ani de independență a țării.