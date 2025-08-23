În Republica Moldova, dezbaterea privind orientarea strategică a țării rămâne una intensă, iar cel mai recent sondaj realizat de compania iData evidențiază diferențe semnificative între opțiunile cetățenilor.

Potrivit cercetării, peste jumătate dintre moldoveni susțin aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce majoritatea se opune unirii cu România și menținerii unei colaborări mai apropiate cu NATO.

Astfel, 57,1% dintre respondenți s-au declarat în favoarea aderării Republicii Moldova la UE, în timp ce 36,2% s-au pronunțat împotrivă. Rezultatele confirmă și chiar depășesc referendumul din 2024, când 50,38% dintre cetățeni au votat pentru modificările constituționale necesare integrării europene.

În ceea ce privește unirea cu România, două treimi dintre participanți – mai exact 61,5% – au respins ideea, doar 31% manifestându-și sprijinul pentru o astfel de opțiune.

În acest context, președintele României, Nicușor Dan, a reiterat sprijinul ferm pentru apropierea dintre cele două state. El a declarat că susține ideea unirii României cu Republica Moldova, dar a subliniat că respectă voința cetățenilor din republica vecină.

Șeful statului român a subliniat că integrarea europeană a Republicii Moldova este cel mai important pas de urmat și a insistat asupra sprijinului pe care Bucureștiul îl va acorda Chișinăului pe acest traseu.

De asemenea, Nicușor Dan a vorbit despre pași concreți de cooperare bilaterală, care ar putea aduce cele două țări mai aproape, inclusiv prin proiecte comune și prin consolidarea dialogului politic.

Pe plan geopolitic, sondajul a relevat și o atitudine rezervată față de NATO. Aproape 60% dintre cei chestionați au respins posibilitatea aderării Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică, iar 30,8% au susținut-o.

În pofida acestei opoziții, autoritățile de la Chișinău continuă cooperarea cu NATO, având în vedere că majoritatea statelor membre ale UE sunt parte din Alianță.

Totuși, Constituția Republicii Moldova prevede în mod explicit neutralitatea țării, fapt care face improbabile schimbări în această direcție în viitorul apropiat.

Cercetarea a fost efectuată în perioada 7–16 august 2025, pe un eșantion național reprezentativ de 1.071 de persoane, utilizând metoda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing). Marja de eroare a sondajului este de ±2,9%, iar respondenții provin din 89 de localități.

Reprezentanții iData au explicat că datele au fost atent ponderate pentru a reflecta structura populației în funcție de sex, vârstă, regiune, mediu de rezidență și componență etnică.