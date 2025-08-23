Guvernul austriac pregătește o nouă măsură de sprijin pentru salariați: un bonus de performanță de până la 1.000 de euro pe an, scutit de taxe și impozite. Potrivit ministrului economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), schema ar urma să intre în vigoare chiar din 2025 și ar putea fi aplicată retroactiv încă din acest an, scrie finanz.at.

Aproximativ 4 milioane de angajați din Austria – inclusiv cei cu normă parțială și salariații cu forme de muncă reduse – ar urma să fie eligibili pentru această primă. Spre deosebire de vechile bonusuri acordate în perioada de inflație, noua facilitate nu mai depinde de contractele colective de muncă sau de negocieri la nivel de întreprindere. Decizia de acordare va rămâne la latitudinea angajatorilor, în funcție de performanța angajaților.

Între 2022 și 2023, companiile au avut posibilitatea să ofere până la 3.000 de euro anual sub formă de bonusuri neimpozabile, ca măsură temporară de combatere a inflației. Noua schemă are rolul de a continua această politică de susținere, dar într-o formă permanentizată și mai clar direcționată spre recompensarea performanței.

„Economisim, consolidăm, dar nu putem uita de oamenii care asigură zilnic locuri de muncă și prosperitate. Bonusul de performanță de 1.000 de euro este un semnal clar: cine muncește și livrează rezultate merită răsplătit”, a subliniat ministrul Hattmannsdorfer.

Măsura este prevăzută în programul guvernamental și vine în ciuda pachetului de austeritate și a presiunilor de consolidare bugetară. Dacă va fi aplicată conform planului, angajații din Austria vor putea primi până la 1.000 de euro net pe an, direct din partea angajatorului, fără ca suma să fie impozitată.

Economiștii estimează că acest bonus ar putea aduce un plus de motivație și stabilitate pe piața muncii, într-un context în care creșterile salariale au fost adesea înghițite de inflație.

În România, bonusurile oferite salariaților sunt tratate fiscal ca parte din veniturile salariale. Acestea sunt supuse unui impozit pe venit de 10%, la care se adaugă contribuțiile sociale obligatorii, respectiv CAS și CASS. „Reținerea acestor sume se face direct de către angajator, înainte de a vira efectiv bonusul către angajat.”

În cazul veniturilor din alte surse, cum ar fi premiile obținute în urma participării la concursuri sau alte forme de recompensă (ex. jocuri de noroc), legislația fiscală stabilește cote de impozitare diferite, în funcție de natura și cuantumul acestor venituri. „De exemplu, impozitul aplicabil poate fi de 10% sau 16% din venitul net.”

Bonusuri pentru angajați:

Impozitare: 10% din valoarea brută;

Contribuții sociale: se aplică CAS și CASS;

Obligația de reținere: angajatorul calculează și reține toate taxele înainte de plată.

Premii (alte tipuri de venituri):