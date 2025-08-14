În 2025, bonusul social acordat de Austria continuă să fie o gură de oxigen financiar pentru cei cu venituri mici. Potrivit Finanz.at, persoanele care nu au depus încă cererea de regularizare fiscală (Steuerausgleich) vor fi incluse automat în recalculare. Cei care aleg să depună manual documentele pot primi însă sume mai mari decât în cazul procesării automate.

Chiar și angajații care nu achită impozit pe venit, sau o fac în cuantum redus, pot beneficia de această facilitate. Aceasta se aplică sub forma unui „impozit negativ” (Negativsteuer), reprezentând rambursarea unei părți din contribuțiile la asigurările sociale.

În anul fiscal 2024, un salariat poate primi maximum 1.215 euro, sumă ce urcă la 1.331 de euro dacă beneficiază și de deducerea pentru navetă (Pendlerpauschale). Pensionarii pot încasa cel mult 637 de euro din același program, scriu cei de la Ziarul Românesc.

Pentru anul fiscal 2025, plățile vor fi indexate în funcție de inflație, ceea ce înseamnă creșteri notabile. Un angajat ar putea încasa până la 1.398 de euro ca rambursare, conform estimărilor disponibile pe platforma Finanz.at.

Această majorare urmărește să compenseze efectele inflației asupra puterii de cumpărare. Astfel, beneficiarii programului vor avea acces la sume mai mari, chiar dacă veniturile lor rămân neschimbate. Estimările pot fi verificate și printr-un calculator online pus la dispoziția publicului.

În paralel, Austria oferă și Kindermehrbetrag, o sumă suplimentară acordată părinților cu venituri mici care nu pot profita integral de Familienbonus Plus. În 2025, valoarea acestui sprijin ajunge la 700 de euro per copil, în creștere de la 550 de euro în 2024.

Pentru a primi acești bani, beneficiarii trebuie să fi avut venituri impozabile timp de cel puțin 30 de zile și să se încadreze în categoria persoanelor care au dreptul la deduceri pentru părinți singuri sau întreținători unici. Acest ajutor se adaugă bonusului social, reprezentând un plus important în bugetul familial anual.

Persoanele care nu solicită explicit bonusul social sunt totuși luate în calcul prin procedura automată de recalculare fiscală.

Cu toate acestea, depunerea manuală a cererii poate aduce un avantaj financiar semnificativ, întrucât sistemul automat nu identifică întotdeauna toate deducerile posibile.

Astfel, cei care completează și trimit cererea către autoritățile fiscale au șanse mai mari să obțină suma maximă prevăzută de lege. Procesul este simplu, iar ghidurile oficiale disponibile pe site-urile guvernamentale facilitează completarea corectă a documentației.

Statul austriac menține aceste tipuri de ajutoare pentru a reduce impactul costurilor de trai asupra celor cu venituri mici. Bonusurile și deducerile se aplică atât angajaților, cât și pensionarilor, iar în cazul familiilor cu copii, sprijinul cumulat poate ajunge la câteva mii de euro pe an.

Valorile actualizate ale deducerilor fiscale pentru 2025

Beneficiarii sunt încurajați să se informeze din timp și să se asigure că îndeplinesc toate criteriile pentru acordarea bonusurilor. În felul acesta, pot profita pe deplin de programele fiscale puse la dispoziție.