Curtea de Conturi a realizat un audit amplu asupra Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), cel mai complex sistem informatic din România, și a descoperit o serie de disfuncționalități majore care au afectat activitatea furnizorilor de servicii medicale și calitatea serviciilor oferite pacienților. Auditul, care a analizat perioada 2000–2024, arată că, în ciuda investițiilor totale de peste 1,1 miliarde lei, sistemul nu și-a atins obiectivele inițiale.

PIAS gestionează cea mai mare bază de date din țară, cu peste 18 milioane de persoane potențial beneficiare de servicii medicale, peste 70.000 de utilizatori și aproximativ 700.000 de servicii validate zilnic, inclusiv prescripții medicale.

Auditul evidențiază că infrastructura hardware și software este depășită, iar blocajele și suprasolicitarea au afectat semnificativ funcționalitatea sistemului.

În plus, design-ul „monolitic” al platformei și lipsa de scalabilitate au amplificat problemele pe măsură ce volumul de date a crescut. Analizele periodice de risc și identificarea sistemelor IT critice au lipsit, ceea ce a compromis eficiența și fiabilitatea serviciilor oferite.

Auditul subliniază că incapacitatea instituțională de a recruta și păstra specialiști IT competenți a amplificat disfuncționalitățile platformei. De asemenea, CNAS nu a implementat planuri de acțiune eficiente pentru rezolvarea problemelor, iar absența unui inventar al activelor IT și a unei strategii coerente a afectat managementul sistemului.

Curtea de Conturi recomandă CNAS să adapteze PIAS la cerințele actuale de digitalizare și să corecteze disfuncționalitățile identificate. Printre recomandări se numără: