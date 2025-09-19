Din cuprinsul articolului Ministrul Sănătății anunță lansarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea unui proiect major de modernizare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), finanțat prin PNRR cu 100 de milioane de euro. Prin noul sistem, documentele tipizate vor dispărea, iar trimiterile medicale și scrisorile de specialitate vor fi digitalizate și disponibile în timp real. Oficialul a precizat că primele module vor fi funcționale până la finalul acestui an, iar implementarea completă este planificată pentru august 2026.

”Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocraţiei şi sistemelor vechi. Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc şi are o valoare de 100 de milioane de euro, finanţare prin PNRR. Este un angajament pe care ni l-am asumat ca echipă şi pe care îl ducem la bun sfârşit”, a afirmat Alexandru Rogobete, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a amintit că, în prezent, peste 16 milioane de cetățeni depind zilnic de funcționarea PIAS și mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectați permanent la platformă. Totodată, sistemul procesează și validează peste 700.000 de servicii pe zi, dintre care aproximativ 200.000 reprezintă rețete.

”Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii şi pacienţii să piardă timp preţios în faţa unor servere blocate”, a transmis ministrul Sănătăţii.

El a explicat că noua platformă va aduce schimbări esențiale: dispariția tipizatelor și a documentelor pe hârtie, digitalizarea trimiterilor, scrisorilor medicale și a concediilor, acces permanent la istoricul medical și funcționalizarea deplină a dosarului electronic al pacientului și a rețetei electronice.

”Primele module vor fi disponibile la finalul acestui an. Până în august anul viitor, întregul sistem va fi operaţional. Nu sunt doar promisiuni. Sunt paşi concreţi, vizibili. Ştiu, oamenii şi-au pierdut de multe ori încrederea când au auzit de digitalizare. Dar acum lucrurile sunt diferite. Ritmul este accelerat. Rezultatele apar. Şi se vor vedea direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Rogobete a subliniat și nevoia de transparență și onestitate în relația cu cetățenii:

”Vreau să fiu sincer: nu suntem perfecţi. Uneori greşim. Şi ştim că sistemul de sănătate are încă multe probleme. Dar tocmai de aceea muncim zi de zi, ascultăm semnalele venite de la oamenii din sistem, de la colegi şi de la pacienţi şi încercăm să facem cât mai bine şi cât mai mult pentru oameni. Aceasta este forţa noastră: o echipă unită, care ştie că reforma se face prin fapte, nu prin vorbe.

Pacienţii din România au dreptul la un sistem medical corect, sigur şi modern. Şi îl vor avea”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.