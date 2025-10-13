Potrivit aplicației Termo Alert, la ora 08:12 dimineața, sistemul funcționa la doar 84% din capacitatea sa normală. În total, 1.496 de blocuri sunt afectate: 857 primesc apă caldă cu presiune scăzută, iar 639 nu beneficiază deloc de apă caldă și căldură.

Lista completă a avariilor este disponibilă în aplicația Termo Alert și pe site-ul oficial Termoenergetica. În Sectorul 1 și Sectorul 3 nu sunt raportate probleme, potrivit datelor transmise de CMTEB.

În urmă cu o săptămână, compania anunțase că a început furnizarea agentului termic conform graficului de pornire a încălzirii, însă efectele se resimt treptat, cu zone în care caloriferele se încălzesc mai greu.

CMTEB a precizat că a demarat „pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic, solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune și solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele începând cu 6 octombrie 2025”.

Termoenergetica București a anunțat săptămâna trecută că a început furnizarea de agent termic pentru încălzire în Capitală, potrivit graficului stabilit. La momentul respectiv, compania a subliniat că efectele se vor resimți treptat, dar vor exista și probleme din cauza dimensiunilor sistemului de termoficare și a faptului că unele asociații de proprietari nu au deschis încă circuitul de încălzire.

De asemenea, Termoenergetica București a transmis că echipele sale monitorizează situația și intervin pentru a remedia dezechilibrele. Amintim că temperaturile au scăzut semnificativ în București de la sfârșitul lunii septembrie, vremea fiind mai rece decât în mod normal pentru această perioadă.