Potrivit aplicației Termo Alert, la ora 08:12 dimineața, sistemul funcționa la doar 84% din capacitatea sa normală. În total, 1.496 de blocuri sunt afectate: 857 primesc apă caldă cu presiune scăzută, iar 639 nu beneficiază deloc de apă caldă și căldură.
Sistemul de termoficare funcționează la 84% din capacitate
Lista completă a avariilor este disponibilă în aplicația Termo Alert și pe site-ul oficial Termoenergetica. În Sectorul 1 și Sectorul 3 nu sunt raportate probleme, potrivit datelor transmise de CMTEB.
În urmă cu o săptămână, compania anunțase că a început furnizarea agentului termic conform graficului de pornire a încălzirii, însă efectele se resimt treptat, cu zone în care caloriferele se încălzesc mai greu.
CMTEB a precizat că a demarat „pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic, solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune și solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele începând cu 6 octombrie 2025”.
Termoenergetica a anunțat săptămâna trecută că a început furnizarea de agent termic pentru încălzire în Capitală
Termoenergetica București a anunțat săptămâna trecută că a început furnizarea de agent termic pentru încălzire în Capitală, potrivit graficului stabilit. La momentul respectiv, compania a subliniat că efectele se vor resimți treptat, dar vor exista și probleme din cauza dimensiunilor sistemului de termoficare și a faptului că unele asociații de proprietari nu au deschis încă circuitul de încălzire.
De asemenea, Termoenergetica București a transmis că echipele sale monitorizează situația și intervin pentru a remedia dezechilibrele. Amintim că temperaturile au scăzut semnificativ în București de la sfârșitul lunii septembrie, vremea fiind mai rece decât în mod normal pentru această perioadă.
„Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban, va avea loc după înregistrarea, timp de trei zile consecutiv, între orele 20:00-06:00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10 grade Celsius sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10 grade Celsius, între orele 20:00-6:00”.