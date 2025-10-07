Operatorul de termoficare din Ploiești a început, vineri, furnizarea agentului termic pentru încălzire. Cu toate acestea, debutul sezonului rece nu a fost lipsit de probleme: pe lângă defecțiunile tehnice semnalate la nivelul unor imobile, au existat și cazuri în care energia termică nu a fost livrată din cauza datoriilor acumulate de asociațiile de proprietari.

Una dintre situațiile semnalate a avut loc la un bloc din zona de nord a municipiului, pe strada Aleea Cătinei, unde locatarii au constatat că nu au căldură, deși susțin că și-au plătit la zi obligațiile către asociație. Aceștia au relatat că, în momentul pornirii sistemului de termoficare, au observat că în apartamente este frig și, în urma verificărilor, au aflat că furnizarea agentului termic fusese sistată din cauza datoriilor acumulate de asociația de proprietari. Reprezentanții locatarilor au precizat că restanțele provin de la alte blocuri din cadrul aceleiași asociații și că, în blocul lor, nu există probleme de plată.

„Vineri, în momentul în care s-a dat drumul la căldură în Ploieşti, am constatat că blocul nostru, nu are căldură. Atunci ne-am interesat să vedem ce se întâmplă și am aflat că este vorba despre datorii, însă la noi pe scară nu sunt probleme legate de plata facturilor. Noi nu avem restanţiei. Am sunat la Termo și ni s-a transmis că nu este furnizat agent termic din cauza datoriilor acumulate de asociația de proprietari. Am sunat și la corpul de control al asociaţiilor de proprietari din Primăria Ploiești și am aflat același lucru, că există o problemă legată de neplata facturilor”, a explicat un cititor al Observatorulph.ro.

Președintele asociației de proprietari a explicat că datoriile înregistrate, în valoare de peste 71.000 de lei, datează din perioada septembrie 2024 – martie 2025. Acesta a mai spus că sunt două blocuri cu trei scări care au acumulat restanțe, însă a considerat că ar fi fost corect ca agentul termic să fie furnizat blocurilor fără datorii. Potrivit acestuia, o parte din sume ar fi fost deja achitate, iar situația urma să fie clarificată la revenirea contabilului asociației.

„Sunt nişte datorii neachitate. Este vorba de datorii înregistrate per asociație. Sunt două blocuri cu trei scări care au probleme cu restanţele, însă mi se părea corect să fie furnizat agent termic la blocurile care nu au restanțe la întreţinere. În plus încă din luna iunie asociația a tot plătit și există facturi emise în acest sens. Aşteptăm să vină contabila care a fost plecată din localitate să lămurim acest aspect”, a precizat preşedintele asociației de proprietari.

Reprezentanții Termo Ploiești au transmis că problema urma să fie rezolvată și că furnizarea agentului termic va fi reluată la blocul respectiv. Directorul societății, Bogdan Becheanu, a recomandat locatarilor să verifice periodic dacă sumele plătite către asociațiile de proprietari sunt virate mai departe către operatorul de termoficare, pentru a evita situații similare.

„Se va drumul la caldură la blocul respectiv. Pentru a preveni astfel de situații în care asociațiile de proprietari acumulează datorii, locatarii ar trebui să efectueze, periodic, verificări dacă sumele achitate de aceştia au fost virate către Termo”, a precizat directorul Termo Ploiești.

Potrivit sursei citate anterior, începând cu ora 19:30, locatarii blocului 27 de pe strada Aleea Cătinei din Ploiești au anunțat că beneficiază din nou de căldură.

De altfel, Termo Ploiești a reamintit că facturile restante trebuie achitate până la data de 30 septembrie 2025, în caz contrar existând riscul sistării serviciului. Reprezentanții societății au făcut apel la clienți să își plătească la timp obligațiile, pentru a beneficia de furnizarea continuă a încălzirii în sezonul rece.