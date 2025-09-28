Întreținerea este denumită oficial „cota de contribuție la cheltuielile comune”. Practic, fiecare proprietar plătește lunar o sumă care merge către un fond comun, din care sunt acoperite costurile necesare funcționării imobilului. Reglementarea apare în Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, care stabilește atât obligațiile, cât și drepturile locatarilor.

Pe lângă plata efectivă, legea prevede transparență: fiecare proprietar are dreptul să vadă documentele contabile ale asociației, să cunoască modul de calcul și chiar să conteste suma afișată dacă există suspiciuni. Așadar, întreținerea nu este o simplă obligație, ci face parte dintr-un mecanism menit să asigure funcționarea și întreținerea clădirii.

Calculul întreținerii pornește de la totalul cheltuielilor lunare ale blocului. În această categorie intră facturile pentru apă rece și caldă, energia electrică folosită în spațiile comune, întreținerea liftului, salariile personalului de serviciu, onorariul administratorului și eventualele lucrări de reparații.

Aceste costuri se împart după reguli precise:

anumite cheltuieli se repartizează proporțional cu suprafața apartamentului (de exemplu, fondul de reparații),

altele se calculează în funcție de numărul de persoane declarate în apartament (salubritatea, curățenia pe spațiile comune),

pentru consumuri măsurate (apă, căldură, gaz) se plătește exact ce arată contoarele individuale, plus o parte din costurile comune.

Dacă blocul are lift, cheltuielile lui se împart între locatari. În unele asociații, cei de la parter sunt scutiți sau plătesc mai puțin, însă această regulă se stabilește prin hotărârea asociației.

În blocurile unde există spații comerciale, acestea au de regulă o cotă de întreținere mai mare, în funcție de suprafață și de activitatea desfășurată. La fel, parcările aflate în proprietate comună pot adăuga costuri în plus la lista lunară. Modul exact de repartizare este stabilit prin regulamentul asociației și prin hotărârile adunării generale.

Lista afișată la avizier include adesea sume care nu țin de consumul lunar, ci de fonduri speciale. Cel mai cunoscut este fondul de reparații, folosit pentru lucrări precum reabilitarea acoperișului, schimbarea liftului sau termoizolarea blocului. Mai există fondul de rulment, adică o sumă plătită de fiecare proprietar pentru ca asociația să aibă mereu lichidități pentru facturi curente.

În situații excepționale, asociația poate cere contribuții suplimentare, de exemplu pentru lucrări urgente de reparație. Aceste sume se stabilesc în adunarea generală și se repartizează după aceleași criterii de calcul.

De regulă, listele de întreținere se afișează lunar, iar termenul de plată este de 20 de zile. Legea prevede obligativitatea afișării listelor într-un loc vizibil, pentru ca toți proprietarii să știe exact cât datorează. În plus, fiecare asociație este obligată să păstreze transparența documentelor contabile și să le pună la dispoziția locatarilor care solicită explicații.

Neplata întreținerii nu rămâne fără urmări. Legea permite aplicarea de penalități de până la 0,2% pe zi din suma restantă. Dacă restanțele continuă, asociația poate apela la instanță, iar hotărârea judecătorească devine titlu executoriu.

În această situație, urmează executarea silită: poprirea conturilor bancare, sechestrarea unor bunuri sau, în cazuri grave, ipotecarea apartamentului. Asociațiile de proprietari au prin lege un drept de ipotecă legală asupra apartamentelor restanțierilor, tocmai pentru a putea recupera datoriile.

Un aspect important este că asociația nu are voie să taie utilitățile individuale unui proprietar restanțier. Însă, dacă mai mulți vecini nu plătesc, furnizorii pot sista serviciile pentru întregul bloc. Astfel, datoria individuală poate afecta întreaga comunitate.