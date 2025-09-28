În mod general, specialiștii recomandă ca centrala termică să fie pornită atunci când temperatura interioară a locuinței scade sub 19–20°C, pentru a asigura confortul termic și pentru a preveni apariția problemelor asociate cu frigul și umezeala. Totuși, pragul exact la care trebuie să pornești încălzirea nu depinde doar de temperatura exterioară, ci și de tipul locuinței, de gradul de izolare și de modul în care aceasta reține căldura.

Apartamente bine izolate: În locuințele moderne sau recent renovate, cu pereți și ferestre eficiente termic, încălzirea poate fi amânată chiar și atunci când temperaturile exterioare scad până la 12–14°C . Acest lucru se datorează faptului că pierderile de căldură sunt minime, iar apartamentul poate menține o temperatură interioară confortabilă chiar și fără aport suplimentar de energie termică.

Pe lângă tipul locuinței și izolarea acesteia, confortul termic variază și în funcție de fiecare cameră în parte, deoarece activitățile desfășurate și timpul petrecut în fiecare spațiu nu sunt aceleași. Astfel, temperaturile ideale recomandate pentru fiecare încăpere sunt:

Sufrageria: aproximativ 20°C , fiind locul în care petrecem cea mai mare parte a timpului, este important să fie bine încălzită, pentru a oferi confort termic și o atmosferă plăcută pentru întreaga familie.

Menținerea unei temperaturi corespunzătoare în fiecare cameră contribuie la reducerea consumului de energie, la prevenirea problemelor de sănătate și la crearea unui ambient plăcut și sigur pe tot parcursul sezonului rece.

Temperatura nu este singurul factor de care trebuie să ținem cont. Umiditatea optimă în locuință este de aproximativ 50%, măsurată cu un higrometru. Valorile prea mari favorizează mucegaiul și igrasia, iar valorile prea scăzute usucă aerul și cresc riscul de răceli sau iritații respiratorii.

Aerisirea corectă rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire: geamurile se deschid complet pentru câteva minute, de mai multe ori pe zi. Cu cât afară este mai frig, cu atât aerisirea trebuie să fie mai scurtă, dar mai frecventă.

Urmărește temperatura și umiditatea din casă, nu doar termometrul de afară. Astfel, vei avea un cămin confortabil, sănătos și sigur pe tot parcursul sezonului rece.