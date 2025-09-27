Potrivit comunicatului MIPE, apelul de proiecte, deschis în luna aprilie 2025, a fost prelungit pentru a oferi mai mult timp instituțiilor și organizațiilor interesate să pregătească dosarele. Scopul este creșterea numărului de inițiative care sprijină elevii vulnerabili și combat abandonul școlar.

Printre acțiunile eligibile se numără:

programe de informare și conștientizare la nivelul comunităților;

sprijin și consiliere pentru părinți, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;

programe remediale pentru elevii de clasa a IX-a în domenii precum citire, matematică și științe.

Un element important al apelului este sprijinul financiar de 300 lei/lună pentru elevii din învățământul profesional și tehnic. Acesta poate acoperi cheltuieli de transport, masă, cazare sau alte nevoi esențiale.

„Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prelungeşte termenul de depunere pentru apelul de proiecte „O şansă în plus prin învăţământul profesional şi tehnic” până la 15 octombrie 2025. Apelul de proiecte susţine măsuri pentru facilitarea accesului la programele de formare profesională şi pentru prevenirea abandonului şcolar, programe de informare şi conştientizare pentru; comunităţi, sprijin şi consiliere pentru părinţi, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile, programe remediale pentru elevii de clasa a IX-a, în domenii precum citit, matematică şi ştiinţe”, anunţă ministerul pe Facebook.

Ministerul precizează că de aceste măsuri vor beneficia elevii aflați în risc de abandon școlar, cei proveniți din medii dezavantajate, precum și elevii eligibili pentru burse sociale. Scopul este asigurarea accesului la o educație de calitate și dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru integrarea pe piața muncii.

Apelul are un buget total de aproximativ 140 milioane euro, din care 85% reprezintă contribuția Uniunii Europene și 15% contribuția națională. Fondurile sunt destinate în principal regiunilor mai puțin dezvoltate din România: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru.

Instituția subliniază că fondurile europene alocate prin acest apel contribuie la sprijinirea educației incluzive. Ele oferă oportunități reale pentru tinerii care au nevoie de ajutor suplimentar pentru a-și continua studiile și pentru a-și construi o carieră în domenii tehnice și profesionale.