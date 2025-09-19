Lumea este în continuă schimbare, motiv pentru care anumite locuri de muncă dispar sau nu mai sunt la fel de căutate ca în trecut.

Cu toate că pare ca un capăt de lume să nu mai poți găsi un loc de muncă într-un domeniu în care te pricepi, acum există numeroase cursuri pentru reconversia profesională.

Fie că vrei să îți schimbi domeniul de activitate, să avansezi în carieră sau pur și simplu să înveți ceva nou, cursurile de formare profesională reprezintă primul pas spre atingerea obiectivelor tale.

Prin reconversie profesională vei reuși să-ți majorezi oportunitățile de angajare. Dobândirea de competențe noi te poate face mai atractiv pe piața muncii.

Apoi, adaptarea la cerințele actuale ale angajatorilor reduce riscul șomajului. De asemenea, învățarea continuă contribuie la încrederea în sine și la dezvoltarea abilităților interpersonale.

Pentru cei care vor să se specializeze rapid într-un domeniu nou, există o gamă variată de cursuri:

Domeniul resurse umane și management:

Curs Referent Resurse Umane – 875 lei

Curs Manager Resurse Umane – 980 lei

Curs Manager de Proiect – 890 lei

Sănătate și securitate în muncă:

Curs Inspector SSM – 950 lei

Curs Coordonator SSM – 1,375 lei

Curs Coordonator CSSM – Reactualizare – 600 lei

Contabilitate și fiscalitate:

Curs Contabilitate – 801 lei (preț redus)

Curs Expert Legislația Muncii – 1,290 lei

Tehnic și industrial:

Curs Electrician în Construcții – 1,327 lei (preț redus)

Curs Sudor – 1,485 lei (preț redus)

Curs Mecanic Auto – 1,650 lei

Curs Operator Mașini CNC – 1,150 lei

Domeniul IT și digital:

Curs Competențe Digitale – 750 lei

Curs Designer Pagini Web – 2,800 lei

Curs Programator Mașini CNC – 2,250 lei

Artă și frumusețe:

Curs Machiaj / Makeup – 1,680 lei (preț redus)

Curs Coafor / Hairstyle – 1,998 lei (preț redus)

Curs Stilist Protezist Unghii – 1,445 lei (preț redus)

Turism și servicii:

Curs Recepționer Hotel – 1,700 lei

Curs Cameristă Hotel – 1,200 lei

Curs Administrator Pensiune Turistică – 1,215 lei (preț redus)

Alte domenii practice:

Curs Infirmieră – 1,200 lei

Curs Baby Sitter / Bonă – 1,300 lei

Curs Îngrijire Bătrâni la Domiciliu – 1,450 lei

Pentru a alege cursul potrivit ar fi bine să analizezi piața muncii și să găsești care sunt domeniile în care este cea mai mare cerere. S-ar putea să dai banii degeaba dacă domeniul pe care-l alegi nu caută oameni noi.

Apoi trebuie să fii atent și la acreditările cursului pentru a e asigura că acesta este recunoscut de angajatori.

Evident, prețurile de mai sus nu sunt standard. Ele diferă în funcție de școala care deține cursurile și de oraș. Așadar, trebuie să compari prețurile și reducerile (în cazul în care există) pentru a investi eficient în viitorul tău profesional.