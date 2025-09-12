Cât costă să mergi la salon în 2025?
În domeniul serviciilor profesionale de înfrumusețare, există un echilibru între costuri și complexitatea serviciilor oferite. Serviciile de coafor, machiaj, cosmetică, masaj sau tratamente corporale sunt structurate astfel încât să ofere opțiuni pentru întreținerea de rutină, dar și pentru nevoi speciale, mai sofisticate.
În general, procedurile simple și rapide, precum tunsul, coafurile de zi, epilarea sau tratamentele faciale standard, sunt mai accesibile și necesită resurse reduse.
Pe măsură ce serviciile devin mai complexe — coafuri speciale, tehnici de colorare avansate, extensii, tratamente faciale sau corporale premium — costurile indirecte cresc, incluzând produse profesionale de înaltă calitate, timp mai îndelungat al personalului și echipamente speciale.
Serviciile de cosmetică și întreținere a unghiilor urmează aceeași logică. Procedurile de bază sunt eficiente și rapide, iar modelele artistice, construcțiile de gel sau tehnicile speciale implică mai multă muncă și materiale de calitate superioară.
Masajele și terapiile corporale combină resursele umane și tehnologiile, astfel încât sesiunile mai complexe sau specializate presupun un consum mai mare de timp și know-how.
Cu cât serviciul este mai sofisticat, personalizat sau utilizează materiale premium, cu atât resursele implicate și, implicit, costul asociat sunt mai mari.
Prețuri servicii profesionale de înfrumusețare București
Coafor
Spălat păr
-
Kerastase: 48 lei
-
L’Oréal: 31–36 lei
-
Wella: 28–37 lei
Uscat păr: 25–31 lei
Masaj capilar: 32–41 lei
Tuns
-
Femei: 37–46 lei
-
Bărbați: 33–44 lei
-
Breton: 18–24 lei
-
Barbă: 21–27 lei
Coafat
-
Lung: 56–73 lei
-
Mediu: 50–65 lei
-
Scurt: 44–58 lei
-
Coafat special (60–75 min): 133–195 lei
Coafat Afro
-
Lung: 160–306 lei
-
Mediu: 103–166 lei
-
Scurt: 94–116 lei
Creponat / Conic: 57–73 lei
Împletitură: 29–38 lei
Împletitură specială: 56–71 lei
Coafat extensii
-
Aplicat: 81–98 lei
-
Scoatere Tape-on: 272 lei
-
Manoperă aplicat Tape-on: 406–501 lei
-
Meșe Clip-on: 33–42 lei
Manoperă Balayage
-
Lung: 94–116 lei
-
Mediu: 76–111 lei
-
Scurt: 61–78 lei
Manoperă vopsit păr
-
Lung: 51–69 lei
-
Mediu: 48–59 lei
-
Scurt: 45–56 lei
Manoperă vopsit păr bărbat
-
Mediu: 43–54 lei
-
Scurt: 39–48 lei
Pudră / Vopsea / Tratamente
-
Decolorare Wella: 22–30 lei/cupă
-
Vopsea Wella/L’Oréal: 65–81 lei/tub
-
Ser reparator: 12 lei
-
Tratamente păr Kerastase, Wella, L’Oréal: 26–144 lei
Cosmetica
Laminare
-
Gene: 135–143 lei
-
Sprâncene: 181–197 lei
Vopsit gene / sprâncene: 22–26 lei
Aplicat gene fir cu fir: 177–207 lei
-
2D/3D: 202–232 lei
-
Scoatere: 38–42 lei
Pensat
-
Femei: 30–36 lei
-
Bărbat: 34–40 lei
Micropigmentare
-
Buze sau sprâncene: 625–851 lei
-
Retuș: 292–322 lei
Tratamente faciale
-
Anubis Barcelona: 242–270 lei
-
Mezoterapie virtuală: 108–149 lei
-
Microdermo-abraziune: 108–149 lei
-
Oxigen hiperbaric: 108–149 lei
-
Oxygenera Pro: 301–344 lei
-
Hydradermie Jeunesse: 277–402 lei
-
Guinot: 134–402 lei
-
Extracție puncte negre: 39–45 lei
Tratamente corporale
-
Pachet Body Supreme: 822 lei
-
CryoRH, Himfu, Drenaj Limfatic: 361–411 lei
Epilare
Definitivă femei / bărbați – Altesse Nanolaser Trilogy: 64–468 lei, în funcție de zonă și mărime
Ceară
-
Abdomen, axila, brațe, față, picioare: 9–57 lei
-
Special bărbați: piept, spate, brațe integral: 33–80 lei
Masaj
-
Relaxare: 95–131 lei
-
Anticelulitic: 110–138 lei
-
Relaxare + Anticelulitic: 149–207 lei
-
Bețe de bambus: 112–128 lei
-
Facial: 49–56 lei
Machiaj
-
Profesional: 162–217 lei
-
Aplicat gene cu adeziv: 19–24 lei
Mani-pedi
Unghii
-
Manichiură clasică: 38–54 lei
-
Pedichiură clasică: 49–70 lei
-
Oja semipermanentă: 50–86 lei
-
Scos oja semipermanentă: 23–29 lei
-
Demontat gel: 27–36 lei
Gel / construcții
-
Gel pe unghia naturală: 90–112 lei
-
Construcție gel: 133–149 lei
-
Construcție slim: 165–181 lei
-
French, Baby Boomer, Tips, Modele, Sclipici, Ștrasuri: 3–33 lei
-
Întreținere gel/slim: 90–181 lei
Într-o lună, o femeie care dorește să-și schimbe look-ul, plus manichiură și pedichiură va plăti aproape 600 de lei cu mențiunea că acest total este estimativ și poate varia în funcție de lungimea părului, tipul tratamentului sau salonul.
Prețul poate crește și în funcție de experiența angajaților din salon. Costurile pot fi mai mici dacă angajatul este la început de drum și are mai puțină experiență, față de un senior.
Prețuri servicii profesionale de înfrumusețare Ploiești
Coafor
-
Tuns
-
Tuns vârfuri: 50–65 lei
-
Tuns formă: 85 lei
-
Tuns + placă (mediu): 90 lei
-
Tuns + placă (lung): 110 lei
-
-
Coafat
-
Placă dreaptă: 90–100 lei
-
Placă ondulată: 90–100 lei
-
Perie: 70–110 lei
-
Placă creponat/valuri: 120–150 lei
-
Drot mic (afro): 150–200 lei
-
Coafat special/ocazie: 120–300 lei
-
Mireasă: 350–450 lei
-
Probă mireasă: 100 lei
-
Coafat 1 la 1 ca în ziua nunții: 350 lei
-
-
Spălat
-
Liftex: 40 lei
-
Cu tratament: 100 lei
-
Cu masaj: 60 lei
-
La decolorat: 70 lei
-
Ultimate Repair/Nioxin: 60 lei
-
-
Vopsit
-
Rădăcină: 50–65 lei
-
Total: 75 lei
-
Nuanțat total: 85 lei
-
Șuvițe + bază: 100–120 lei
-
Decolorat rădăcină: 80–130 lei
-
Tehnici speciale (ombre, balayage): 210–250 lei
-
-
Produse profesionale
-
Koleston, Color Touch, Illumina: 90 lei/60 g
-
Blondor cremă/pudră: 1,8 lei/g
-
Extensii Tape-On: 13 lei/suviță
-
Scoatere extensii: 9 lei/suviță
-
Gene
-
Extensii 1D–4D: 180–260 lei
-
Întreținere: 150–200 lei
-
Vopsit gene: 30 lei
-
Gene bandă: 50 lei
-
Gene buchețele: 120 lei
Make-up
-
Machiaj zi: 150 lei
-
Machiaj seară clasic: 190–230 lei
-
Machiaj mireasă (gene incluse): 320 lei
Tratamente faciale
-
Tratamente clasice: 220–410 lei
-
Oximed/SkinTech/Dermapens: 50–700 lei
-
Microdermoabraziune și combinații: 50–270 lei
-
Masaj facial: 100–130 lei
Cosmetică
-
Epilare: 20–500 lei, în funcție de zonă
-
Epilare definitivă (Depilight Pro): 70–1000 lei
-
Pensat, vopsit gene/sprâncene, laminare: 30–260 lei
Unghii
-
Manichiură/pedichiură: 70–120 lei
-
Construcții gel și întrețineri: 145–350 lei
-
Modele și unghii slim: 240–260 lei
Întreținere corporală
-
Masaj: 90–500 lei
-
Masaj + reflexologie: 150 lei
-
LPG corporal: 130–1000 lei
-
Lipolaser: 130–1000 lei
-
Ultraton: 85–450 lei
În general, prețurile între orașele din România nu diferă atât de mult, dar trebuie luat în considerare salonul. Cu cât este mai cunoscut sau poziționat în centru, cu atât prețurile pot fi mai ridicate.