În domeniul serviciilor profesionale de înfrumusețare, există un echilibru între costuri și complexitatea serviciilor oferite. Serviciile de coafor, machiaj, cosmetică, masaj sau tratamente corporale sunt structurate astfel încât să ofere opțiuni pentru întreținerea de rutină, dar și pentru nevoi speciale, mai sofisticate.

În general, procedurile simple și rapide, precum tunsul, coafurile de zi, epilarea sau tratamentele faciale standard, sunt mai accesibile și necesită resurse reduse.

Pe măsură ce serviciile devin mai complexe — coafuri speciale, tehnici de colorare avansate, extensii, tratamente faciale sau corporale premium — costurile indirecte cresc, incluzând produse profesionale de înaltă calitate, timp mai îndelungat al personalului și echipamente speciale.

Serviciile de cosmetică și întreținere a unghiilor urmează aceeași logică. Procedurile de bază sunt eficiente și rapide, iar modelele artistice, construcțiile de gel sau tehnicile speciale implică mai multă muncă și materiale de calitate superioară.

Masajele și terapiile corporale combină resursele umane și tehnologiile, astfel încât sesiunile mai complexe sau specializate presupun un consum mai mare de timp și know-how.

Cu cât serviciul este mai sofisticat, personalizat sau utilizează materiale premium, cu atât resursele implicate și, implicit, costul asociat sunt mai mari.

Coafor

Spălat păr

Kerastase: 48 lei

L’Oréal: 31–36 lei

Wella: 28–37 lei

Uscat păr: 25–31 lei

Masaj capilar: 32–41 lei

Tuns

Femei: 37–46 lei

Bărbați: 33–44 lei

Breton: 18–24 lei

Barbă: 21–27 lei

Coafat

Lung: 56–73 lei

Mediu: 50–65 lei

Scurt: 44–58 lei

Coafat special (60–75 min): 133–195 lei

Coafat Afro

Lung: 160–306 lei

Mediu: 103–166 lei

Scurt: 94–116 lei

Creponat / Conic: 57–73 lei

Împletitură: 29–38 lei

Împletitură specială: 56–71 lei

Coafat extensii

Aplicat: 81–98 lei

Scoatere Tape-on: 272 lei

Manoperă aplicat Tape-on: 406–501 lei

Meșe Clip-on: 33–42 lei

Manoperă Balayage

Lung: 94–116 lei

Mediu: 76–111 lei

Scurt: 61–78 lei

Manoperă vopsit păr

Lung: 51–69 lei

Mediu: 48–59 lei

Scurt: 45–56 lei

Manoperă vopsit păr bărbat

Mediu: 43–54 lei

Scurt: 39–48 lei

Pudră / Vopsea / Tratamente

Decolorare Wella: 22–30 lei/cupă

Vopsea Wella/L’Oréal: 65–81 lei/tub

Ser reparator: 12 lei

Tratamente păr Kerastase, Wella, L’Oréal: 26–144 lei

Cosmetica

Laminare

Gene: 135–143 lei

Sprâncene: 181–197 lei

Vopsit gene / sprâncene: 22–26 lei

Aplicat gene fir cu fir: 177–207 lei

2D/3D: 202–232 lei

Scoatere: 38–42 lei

Pensat

Femei: 30–36 lei

Bărbat: 34–40 lei

Micropigmentare

Buze sau sprâncene: 625–851 lei

Retuș: 292–322 lei

Tratamente faciale

Anubis Barcelona: 242–270 lei

Mezoterapie virtuală: 108–149 lei

Microdermo-abraziune: 108–149 lei

Oxigen hiperbaric: 108–149 lei

Oxygenera Pro: 301–344 lei

Hydradermie Jeunesse: 277–402 lei

Guinot: 134–402 lei

Extracție puncte negre: 39–45 lei

Tratamente corporale

Pachet Body Supreme: 822 lei

CryoRH, Himfu, Drenaj Limfatic: 361–411 lei

Epilare

Definitivă femei / bărbați – Altesse Nanolaser Trilogy: 64–468 lei, în funcție de zonă și mărime

Ceară

Abdomen, axila, brațe, față, picioare: 9–57 lei

Special bărbați: piept, spate, brațe integral: 33–80 lei

Masaj

Relaxare: 95–131 lei

Anticelulitic: 110–138 lei

Relaxare + Anticelulitic: 149–207 lei

Bețe de bambus: 112–128 lei

Facial: 49–56 lei

Machiaj

Profesional: 162–217 lei

Aplicat gene cu adeziv: 19–24 lei

Mani-pedi

Unghii

Manichiură clasică: 38–54 lei

Pedichiură clasică: 49–70 lei

Oja semipermanentă: 50–86 lei

Scos oja semipermanentă: 23–29 lei

Demontat gel: 27–36 lei

Gel / construcții

Gel pe unghia naturală: 90–112 lei

Construcție gel: 133–149 lei

Construcție slim: 165–181 lei

French, Baby Boomer, Tips, Modele, Sclipici, Ștrasuri: 3–33 lei

Întreținere gel/slim: 90–181 lei

Într-o lună, o femeie care dorește să-și schimbe look-ul, plus manichiură și pedichiură va plăti aproape 600 de lei cu mențiunea că acest total este estimativ și poate varia în funcție de lungimea părului, tipul tratamentului sau salonul.

Prețul poate crește și în funcție de experiența angajaților din salon. Costurile pot fi mai mici dacă angajatul este la început de drum și are mai puțină experiență, față de un senior.

În general, prețurile între orașele din România nu diferă atât de mult, dar trebuie luat în considerare salonul. Cu cât este mai cunoscut sau poziționat în centru, cu atât prețurile pot fi mai ridicate.