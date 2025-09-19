Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că România oferă prea puțini bani și prea puține ajutoare Ucrainei, motiv pentru care Guvernul ar fi reticent să publice detaliile. El a susținut că, potrivit unor analize, țara noastră se află pe locul 22 la nivel european în ceea ce privește contribuțiile acordate Kievului.

În opinia sa, Executivul ar trebui să recunoască deschis nivelul redus al sprijinului și să spună clar că atât s-a putut oferi.

Traian Băsescu a transmis că românii au devenit prea sperioși în fața Rusiei și că ar trebui să înțeleagă realitățile geopolitice. El a subliniat că uneori evenimentele internaționale nu sunt favorabile liniștii interne, iar populația trebuie să accepte că există momente de tensiune. În acest context, a arătat că România trebuie să își consolideze armata și să fie pregătită să își apere teritoriul atunci când este necesar.

„Mă tem că am devenit cam sperioși, românii se sperie de toate cele. Ei trebuie să știe că așa e viața și că nu întotdeauna jocurile geopolitice sunt favorabile liniștii noastre. Uneori ne neliniștesc și trebuie să le luăm ca atare, trebuie să înțelegem că trebuie să ne consolidăm armata și că, dacă e nevoie, să ne apărăm țara. Să nu se supere nimeni, nu vreau să alarmez pe nimeni, dar asta sunt realitățile vieții”, a spus Băsescu la România TV.

În ceea ce privește alegerile din Republica Moldova, fostul președinte a afirmat că nu se așteaptă la o extindere a conflictului din cauza acestora, însă a atras atenția asupra riscurilor legate de o eventuală victorie a socialiștilor.

El a spus că, în cazul unui guvern orientat spre Moscova, Chișinăul ar putea redeveni ostil României, așa cum s-a întâmplat în timpul președinților Dodon și Voronin. În schimb, victoria forțelor pro-europene ar însemna continuarea unei relații de prietenie și stabilitate la frontiera estică.

„Exclud extinderea războiului din cauza alegerilor din Republica Moldova, dar este nevoie de securitate la frontieră și dacă vor câștiga socialiștii vom avea un guvern supus Moscovei, deci un guvern nesigur pentru România și ostil României, cum a fost în timpul președintelui Dodon și în timpul lui Voronin. Dacă vor câștiga pro-europenii vom avea situația de acum consolidată în bine, pe frontiera de est o țară prietenă care nu ne va fi ostilă în niciun caz”, a mai declarat Traian Băsescu.

Băsescu a explicat că România a oferit Ucrainei în special tehnică militară veche, precum tancuri fabricate în anii 1950 și obuziere, dar și părți din sistemul Patriot, fără a transfera însă tot echipamentul.

De asemenea, el a afirmat că prin Portul Constanța nu a fost transportat gratuit niciun gram de grâu ucrainean, toate transporturile fiind realizate contra cost. În opinia sa, Guvernul ar trebui să recunoască aceste fapte și să transmită public că sprijinul oferit s-a limitat la ceea ce s-a putut.

Fostul președinte a precizat că nici alte state europene nu oferă sume nelimitate Ucrainei și că alocările sunt de multe ori prezentate în mod simbolic. El a menționat că Germania a anunțat contribuții de câteva miliarde de euro, dar că acestea sunt defalcate pe mai mulți ani și presupun achiziții de armament din Statele Unite.

În acest context, el a subliniat că România nu dispune de resurse similare și că este mai important să fie transparentă cu privire la eforturile reale depuse.