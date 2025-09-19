Ajutoarele acordate Ucrainei ar fi prea puține pentru a fi anunțate oficial
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că România oferă prea puțini bani și prea puține ajutoare Ucrainei, motiv pentru care Guvernul ar fi reticent să publice detaliile. El a susținut că, potrivit unor analize, țara noastră se află pe locul 22 la nivel european în ceea ce privește contribuțiile acordate Kievului.
În opinia sa, Executivul ar trebui să recunoască deschis nivelul redus al sprijinului și să spună clar că atât s-a putut oferi.
Traian Băsescu a transmis că românii au devenit prea sperioși în fața Rusiei și că ar trebui să înțeleagă realitățile geopolitice. El a subliniat că uneori evenimentele internaționale nu sunt favorabile liniștii interne, iar populația trebuie să accepte că există momente de tensiune. În acest context, a arătat că România trebuie să își consolideze armata și să fie pregătită să își apere teritoriul atunci când este necesar.
„Mă tem că am devenit cam sperioși, românii se sperie de toate cele. Ei trebuie să știe că așa e viața și că nu întotdeauna jocurile geopolitice sunt favorabile liniștii noastre. Uneori ne neliniștesc și trebuie să le luăm ca atare, trebuie să înțelegem că trebuie să ne consolidăm armata și că, dacă e nevoie, să ne apărăm țara.
Să nu se supere nimeni, nu vreau să alarmez pe nimeni, dar asta sunt realitățile vieții”, a spus Băsescu la România TV.
Situația din Republica Moldova și implicațiile pentru securitatea României
În ceea ce privește alegerile din Republica Moldova, fostul președinte a afirmat că nu se așteaptă la o extindere a conflictului din cauza acestora, însă a atras atenția asupra riscurilor legate de o eventuală victorie a socialiștilor.
El a spus că, în cazul unui guvern orientat spre Moscova, Chișinăul ar putea redeveni ostil României, așa cum s-a întâmplat în timpul președinților Dodon și Voronin. În schimb, victoria forțelor pro-europene ar însemna continuarea unei relații de prietenie și stabilitate la frontiera estică.
„Exclud extinderea războiului din cauza alegerilor din Republica Moldova, dar este nevoie de securitate la frontieră și dacă vor câștiga socialiștii vom avea un guvern supus Moscovei, deci un guvern nesigur pentru România și ostil României, cum a fost în timpul președintelui Dodon și în timpul lui Voronin.
Dacă vor câștiga pro-europenii vom avea situația de acum consolidată în bine, pe frontiera de est o țară prietenă care nu ne va fi ostilă în niciun caz”, a mai declarat Traian Băsescu.
Declarații tranșante despre sprijinul militar și economic oferit Ucrainei
Băsescu a explicat că România a oferit Ucrainei în special tehnică militară veche, precum tancuri fabricate în anii 1950 și obuziere, dar și părți din sistemul Patriot, fără a transfera însă tot echipamentul.
De asemenea, el a afirmat că prin Portul Constanța nu a fost transportat gratuit niciun gram de grâu ucrainean, toate transporturile fiind realizate contra cost. În opinia sa, Guvernul ar trebui să recunoască aceste fapte și să transmită public că sprijinul oferit s-a limitat la ceea ce s-a putut.
Fostul președinte a precizat că nici alte state europene nu oferă sume nelimitate Ucrainei și că alocările sunt de multe ori prezentate în mod simbolic. El a menționat că Germania a anunțat contribuții de câteva miliarde de euro, dar că acestea sunt defalcate pe mai mulți ani și presupun achiziții de armament din Statele Unite.
În acest context, el a subliniat că România nu dispune de resurse similare și că este mai important să fie transparentă cu privire la eforturile reale depuse.
„Părerea mea este că ne e rușine să spunem cât de puțini bani dăm Ucrainei și de asta o facem pe secretoșii. Am văzut analize care ne situează pe locul 22 în ordinea contribuțiilor la susținerea Ucrainei în războiul cu Federația Rusă. Undeva acolo.
Este după părerea mea greșeala Guvernului că nu-și asumă: fraților, am dat 150 de tancuri fabricate în anii 50, 50 de obuziere fabricate pe vremea lui Mihai Viteazu. Deci am dat foarte multă tehnică veche care era depozitată, am mai dat și ceva din sistemul Patriot dar, din câte am înțeles, nu l-am dat tot, iar gratis nu am mișcat niciun gram de grâu prin Portul Constanța, totul s-a făcut pe bani.
Cred că ar trebui să fim cinstiți să spunem: atât am avut, atât am putut, ne-am sacrificat prin Portul Constanța, am dat prioritate cerealelor din Ucraina în detrimentul celor din România, am făcut ce am putut. Trebuie să fim cinstiți, nu vă gândiți că România are niște sume de îi spunem lui Zelenski: vino, mai ia două miliarde de la București.
Nu se întâmplă lucrurile astea nici la case foarte mari. Alocările anuale sunt ba de un miliard, ba de două, vine Germania cu trei miliarde, dar nu se știe în câți ani se cumpără armamentul din SUA de cele trei miliarde. Bine ar fi să avem grijă de cum cheltuim banii în țară, că la ucraineni nu dăm foarte mulți”, mai transmite Traian Băsescu.