Vineri a fost inaugurată oficial, la Narva, în Estonia, cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare din Europa, potrivit unui comunicat transmis de Comisia Europeană.

Noua unitate de producție este finanțată de Uniunea Europeană și va furniza magneți permanenți utilizați în industrii esențiale precum vehicule electrice, turbine eoliene și microelectronică.

Comisia a subliniat că, în prezent, peste 90% dintre magneții importați în Uniunea Europeană provin din China, iar această dependență ridică probleme de securitate economică și tehnologică. Noua fabrică din Narva va reduce considerabil această vulnerabilitate și va crește competitivitatea Europei într-un sector crucial pentru tranziția energetică și industrială.

Vicepreședintele executiv pentru coeziune și reforme, Raffaele Fitto, a explicat că inaugurarea fabricii din Estonia reprezintă un exemplu clar al modului în care politica de coeziune a Uniunii poate aduce schimbări vizibile pentru comunități.

Acesta a menționat că proiectul nu doar creează locuri de muncă și impulsionează economia locală, dar consolidează și competitivitatea întregii Uniuni Europene.

Fitto a arătat că succesul fabricii de la Narva demonstrează încă o dată caracterul reciproc avantajos al politicii de coeziune pentru toți cetățenii europeni.

„Inaugurarea fabricii de magneţi este un exemplu perfect al modului în care politica de coeziune poate aduce o schimbare reală pentru o regiune şi cetăţenii săi prin crearea de noi locuri de muncă şi stimularea economiei. Dar nu numai atât: acest proiect finanţat de UE va contribui, de asemenea, la creşterea competitivităţii întregii UE. Aceasta arată încă o dată că politica de coeziune este o politică reciproc avantajoasă pentru toţi europenii”, a afirmat Raffaele Fitto.

Construcția fabricii a fost posibilă printr-un sprijin european în valoare de 14,5 milioane de euro, provenind din Fondul pentru o tranziție justă. Proiectul are rolul de a stimula economia din Narva și din județul Ida-Viru, o regiune puternic dependentă în trecut de extracția șisturilor bituminoase, bazată pe combustibili fosili.

Noua unitate de producție va aduce până la 1.000 de locuri de muncă și va atrage talente internaționale, consolidând capacitatea industrială a Europei în domeniul magneților de pământuri rare. În același timp, va contribui la tranziția regiunii către o economie mai curată și mai sustenabilă.