Unii elevi prind repede materia din clasă, în timp ce alții au nevoie de puțin mai mult ajutor, iar din acest motiv apelează la meditații.

Pe internet, părinții pot găsi numeroase site-uri cu oameni care oferă, contra-cost, ghidaj pentru elevi pentru diverse materii.

Printre cele mai căutate discipline se numără limbile străine, matematica, biologia și pregătirea pentru examenele de bacalaureat sau admitere la licee și facultăți.

Prețurile variază în funcție de disciplină, experiența profesorului și durata lecției.

Potrivit site-urilor din România unde profesorii postează anunțuri cu oferte de meditații, prețurile sunt următoarele:

Limba și literatura română: în medie 135 lei/oră

Matematică: în medie 129,33 lei/oră

Istorie: în medie 116 lei/oră

Geografie: în medie 109 lei/oră

Chimie: în medie 128 lei/oră

Fizică: în medie 140 lei/oră

Limba Engleză: în medie 120,6 lei/oră

Limba Franceză: în medie 147,5 lei/oră

Limba Germană: în medie 142,78 lei/oră

Limba Spaniolă: în medie 117,78 lei/oră

Alegerea unui meditator bun nu se reduce doar la tarif. Experiența acestuia este foarte importantă deoarece un profesor cu mai mulți ani de predare are metode testate și știe cum să explice concepte complicate.

Verifică dacă are diplome relevante: facultate de profil, module pedagogice sau certificări internaționale (de exemplu, DALF pentru franceză, Goethe pentru germană).

Experiența în meditații individuale e un plus, având în vedere că, de cele mai multe roi, predarea în grup mare nu garantează atenție personalizată.

Un bun meditator știe să adapteze lecțiile la nivelul și nevoile elevului. Profesorii care oferă teste inițiale sau lecții demonstrative permit o evaluare clară a stilului lor.

Citește recenzii și experiențele altor elevi. Profesorii cu rezultate consistente la examene sau olimpiade inspiră mai multă încredere.

Verifică dacă programul meditatorului se potrivește cu al tău. Pentru cei care fac ore online, calitatea conexiunii și materialele digitale sunt importante.

Chiar și cel mai bun profesor nu ajută dacă elevul nu se simte confortabil. Profesorul trebuie să fie răbdător, să explice de mai multe ori dacă e nevoie și să încurajeze progresul pas cu pas.

Dacă după un timp de meditații nu se observă rezultatele dorite, ar fi cazul ca situația să fie analizată cu obiectivitate.

În primul rând, trebuie să înțelegi dacă problema ține de ritmul de studiu, de metoda folosită de profesor sau de nivelul materiei. Din acest motiv, este foarte important să discuți deschis cu profesorul și să ceri feedback concret, prin teste sau exerciții care să evidențieze progresul.

Dacă metoda de predare nu se potrivește stilului de învățare, poate fi necesară ajustarea acesteia: mai multe exemple practice, explicații detaliate sau recapitulări mai frecvente. Monitorizarea progresului, prin notarea rezultatelor la teste sau teme, ajută la identificarea clară a zonelor care necesită mai multă atenție.

Când vine vorba de meditații este nevoie de răbdare, pentru că progresul învățării se vede adesea treptat, însă dacă, după adaptări, nu apar rezultate vizibile, este justificat să cauți un alt profesor.

Profesorii care oferă meditații în România trebuie să respecte obligațiile fiscale stabilite de ANAF. Aceștia trebuie să se înregistreze ca persoane fizice autorizate (PFA) sau întreprinderi individuale (II) și să depună Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Declarația Unică trebuie depusă anual până la data de 25 mai a anului următor celui în care au obținut veniturile. În cazul în care încep activitatea în cursul anului, trebuie depusă în termen de 30 de zile de la începerea activității.

Se aplică o cotă de 10% asupra venitului net anual. Venitul net se poate stabili pe baza normelor de venit sau în sistem real, în funcție de opțiunea profesorului.

Este obligatorie utilizarea unui aparat de marcat electronic fiscal (AMEF) pentru încasările în numerar.