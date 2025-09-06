Începând cu anul 2025, în România au intervenit modificări semnificative în ceea ce privește contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS), atât pentru persoanele fizice angajate, cât și pentru cele care obțin venituri din activități independente sau alte surse.

Pentru persoanele angajate cu contract de muncă, contribuția la CASS rămâne la 10% din venitul brut lunar. Aceasta se reține direct din salariu și se virează către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). În plus, angajatorul are obligația de a plăti o cotă de 25% pentru pensie (CAS) și un impozit pe venit de 10%.

Pentru persoanele care obțin venituri din activități independente (PFA, II, IF, profesii liberale), CASS se calculează astfel:

Venit net anual sub 24.300 lei (6 salarii minime) : CASS se datorează la valoarea minimă de 2.430 lei anual.

Venit net anual între 24.300 și 243.000 lei (6–60 salarii minime) : CASS se calculează la 10% din venitul net anual.

Venit net anual peste 243.000 lei (peste 60 salarii minime): CASS se plafonează la 24.300 lei anual.

Aceste contribuții se declară și se plătesc prin completarea Declarației Unice (D212), care se depune anual până la 25 mai.

Începând cu 1 septembrie 2025, statutul de coasigurat a fost eliminat. Astfel, persoanele care nu realizează venituri și nu se încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS trebuie să plătească o contribuție anuală de 2.430 lei pentru a beneficia de asigurare de sănătate.

Categoriile exceptate de la plata CASS includ:

Copii până la 18 ani

Tineri între 18 și 26 de ani care sunt elevi, ucenici sau studenți

Persoane cu handicap

Bolnavi cu afecțiuni oncologice (pe durata tratamentului)

Persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului

Pensionari cu pensii sub 3.000 lei lunar

Beneficiari ai ajutoarelor sociale

Persoane aflate în detenție

Alte categorii prevăzute de lege

Germania are un sistem de asigurări de sănătate obligatoriu (Krankenversicherung) pentru toți angajații. Acesta este similar cu CASS din România, dar diferă prin modul de finanțare și structura cotelor.

În general, angajații plătesc aproximativ 7,3% din salariul brut pentru asigurarea de sănătate publică. De asemenea, angajatorul contribuie cu aceeași sumă, rezultând o cotă totală de 14,6%.

În funcție de fondul de asigurări (Krankenkasse), se mai aplică o cotă suplimentară medie de ~1,3%, de obicei împărțită între angajat și angajator.

Astfel, contribuția efectivă a angajatului poate ajunge la ~8–8,5% din salariul brut.

În ceea ce îi privește pe cei care obțin venituri independente sau care sunt liber-profesioniști trebuie să se singuri, cu rate variabile în funcție de venit și de fondul de asigurări ales. Contribuțiile pot fi mai mari decât pentru angajați, în general între 14–15% din venit.

Mai mult, sistemul german acoperă majoritatea serviciilor medicale de bază.

În Franța, echivalentul CASS din România este sistemul de Sécurité Sociale, care include asigurarea de sănătate publică, denumită Assurance Maladie. Acesta este un sistem universal de asigurare socială, finanțat prin contribuții sociale obligatorii, atât de la angajați, cât și de la angajatori.

Începând cu 1 ianuarie 2025, structura cotizațiilor pentru asigurarea de sănătate în Franța este următoarea:

Angajați (salarii sub 2,5 SMIC)

Partea angajatului: 7%

Partea angajatorului: 13%

Total: 20% din salariul brut

Angajați (salarii peste 2,5 SMIC)

Partea angajatului: 7%

Partea angajatorului: 13%

Total: 20% din salariul brut

Pentru salariile care depășesc plafonul de 2,5 SMIC, cotizațiile pentru asigurarea de sănătate sunt plafonate la acest nivel.

Pentru lucrătorii independenți, cotizațiile pentru asigurarea de sănătate sunt calculate pe baza veniturilor anuale:

Taux maladie 1: între 4% și 6,7%

Taux maladie 2: 0,5%

Aceste cotizații se aplică asupra veniturilor nete realizate de lucrătorii independenți.

În 2025, plafonul anual al asigurării sociale (PASS) este de 47.100 €, iar plafonul lunar este de 3.925 €. Aceste valori sunt utilizate pentru calcularea anumitor prestații sociale și pentru stabilirea limitelor cotizațiilor.

În Franța, asigurarea de sănătate publică acoperă aproximativ 70% din cheltuielile medicale. Restul de 30% este acoperit prin asigurări complementare (mutuelle), care sunt opționale, dar recomandate. În 2025, majoritatea mutuellelor au aplicat o creștere a cotizațiilor între 6% și 10%.

Pentru persoanele cu venituri mici, există programul Complémentaire santé solidaire (CSS), care oferă o asigurare de sănătate completă, fără costuri suplimentare sau cu o cotizație redusă, în funcție de venitul și situația socială a solicitantului.