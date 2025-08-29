Începând cu luna septembrie, românii care figurau ca beneficiari prin statutul de co-asigurat vor trebui să își plătească singuri contribuțiile pentru asigurarea de sănătate. Noua lege elimină dreptul la asigurare gratuită pentru majoritatea acestor persoane, iar singurele excepții vizează categoriile considerate vulnerabile. În acest context, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a publicat un ghid care detaliază toate etapele de urmat pentru a rămâne acoperit de sistemul medical public.

Legea nr. 141/2025 stabilește că, din 1 septembrie 2025, co-asigurații își pierd statutul de persoană asigurată fără contribuție. Până acum, mulți români beneficiau de asigurare de sănătate prin intermediul partenerului de viață sau al altor membri ai familiei.

Această posibilitate va înceta, iar pentru a avea continuitate, aceștia trebuie să se înregistreze și să achite contribuția individuală.

Singurele categorii exceptate sunt copiii, elevii, anumite categorii de studenți, femeile însărcinate, pensionarii, șomerii indemnizați, persoanele cu handicap grav, bolnavii incluși în programe naționale de sănătate, precum și persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului. În rest, toate celelalte persoane își pierd automat statutul de asigurat.

FACIAS a atras atenția că foarte mulți români nu sunt încă informați cu privire la efectele acestei modificări. Din acest motiv, fundația a creat un ghid detaliat care să explice clar pașii necesari pentru obținerea asigurării prin contribuții proprii.

Pentru a afla statutul actual, orice cetățean trebuie să acceseze platforma CNAS la adresa: https://siui.casan.ro/asigurati/.

Odată introdus CNP-ul și codul de verificare, sistemul afișează dacă persoana este „Asigurat” sau „Neasigurat”.

Este important de menționat că până la data de 1 septembrie 2025, co-asigurații vor apărea în continuare ca fiind „asigurați”, însă după această dată, platforma va actualiza automat statutul real. Astfel, cei care nu intră într-o categorie protejată vor figura ca „Neasigurat”.

Dacă rezultatul arată „Neasigurat” și persoana nu are contract de muncă, pensie sau alt tip de protecție legală, singura soluție rămâne încheierea unei asigurări voluntare prin depunerea documentelor fiscale corespunzătoare.

Primul pas îl constituie depunerea Declarației Unice (formular 212). Documentul poate fi transmis online prin Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, trimis prin poștă cu confirmare de primire sau depus direct la ghișeele administrației fiscale. Formularul este disponibil pentru descărcare pe site-ul ANAF.

În completarea documentului trebuie introduse datele personale și adresa de domiciliu. Pe a treia pagină a formularului, la secțiunea 1 litera E, se bifează baza de calcul CASS pentru anul 2025, stabilită la 24.300 lei, cu o contribuție de 2.430 lei. Aceeași sumă se trece și la secțiunea 3. Pentru formularele digitale este obligatorie validarea înainte de transmitere.

După completare, declarația se înregistrează prin aceeași metodă de transmitere aleasă. Din momentul în care documentul este înregistrat la ANAF, persoana este considerată asigurată.

Contribuția de 2.430 lei poate fi achitată integral sau eșalonat. Plata în tranșe presupune achitarea a 25% din sumă, adică 607,5 lei, imediat după depunerea declarației, restul fiind scadent până la 25 mai 2026.

Modalitățile de plată includ internet banking, platforma Ghiseul.ro sau casieriile Trezoreriei Statului și ANAF. Pentru plăți corecte, trebuie folosite conturile IBAN specifice fiecărui județ sau sector, disponibile pe site-ul ANAF într-un document PDF actualizat.

Un exemplu de completare presupune ca destinatar Trezoreria Statului, în contul IBAN corespunzător județului de domiciliu. La detalii de plată se menționează: „CASS – Declarație Unică 2025 – CNP [CNP-ul persoanei]”. Aceste instrucțiuni asigură înregistrarea corectă a contribuției și evită eventuale erori.

Publicarea ghidului face parte din campania națională „E dreptul meu”, derulată de FACIAS. Obiectivul acesteia este de a informa cetățenii cu privire la drepturile lor și de a preveni situațiile în care lipsa de informare duce la pierderea accesului la servicii medicale.

Reprezentanții fundației au subliniat că procedurile nu sunt complicate, dar necesită atenție la detalii, în special în privința completării corecte a formularului și a utilizării conturilor IBAN aferente fiecărei regiuni.

FACIAS recomandă cetățenilor să nu amâne verificarea statutului și să inițieze demersurile de asigurare voluntară imediat ce observă că figurează ca „Neasigurat”. În acest fel, se evită riscul de a rămâne fără acces la servicii medicale începând din septembrie.