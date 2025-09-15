Vești foarte bune pentru familiile defavorizate care au copii de grădiniță sau elevi. Statul le va acorda tichete sociale în valoare de 500 de lei și în anul școlar 2025-2026.

Părinții trebuie să depună cererile pentru acordarea tichetelor sociale până cel târziu pe 2 octombrie 2025. Pragul de venit mediu net lunar pe membru de familie pentru eligibilitate este de maximum 2.025 de lei.

Potrivit informării transmise unităților de învățământ, toți părinții care se încadrează în condițiile programului cu fonduri europene trebuie să completeze cererea, chiar dacă dețin deja un card de anul trecut.

Cererile vor fi depuse la secretariatul școlii de profesorul sau dirigintele grupei/clasei, însoțite de copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei. În cazul în care un părinte are mai mulți copii eligibili, este suficientă completarea unei singure cereri în care se vor trece datele tuturor.

De asemenea, dacă potențialii beneficiari sunt înscriși în unități diferite de învățământ, cererea poate fi depusă la una dintre acestea, menționând toți copiii. Datele din cereri trebuie să corespundă exact cu cele din certificatele de naștere sau cărțile de identitate.

Modelul de cerere poate fi descărcat chiar aici.

Unitățile de învățământ au obligația de a introduce informațiile în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) până pe 7 octombrie 2025. Cardurile educaționale pentru anul școlar 2025-2026 vor fi încărcate între lunile septembrie și octombrie, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pe 17 august.

În vederea întocmirii listelor cu destinatarii finali, se utilizează aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, responsabilitatea exactității datelor revenind directorului unității de învățământ.

Ministrul Dragoș Pîslaru a precizat că, conform datelor actualizate la 31 iulie 2025 prin aplicația EduVouchers, un număr de 674.975 de elevi defavorizați sunt eligibili, iar bugetul pentru acest an școlar a fost suplimentat. În total, 666.373 de elevi vor fi sprijiniți cu 333.186.500 lei în anul școlar 2025-2026.

Cardurile educaționale se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar și gimnazial care se află în întreținerea familiilor cu venituri reduse. Pentru preșcolari, calcularea venitului eligibil se modifică începând cu 2024, ajutorul social și alocația de susținere a familiei fiind înlocuite cu venitul minim de incluziune (VMI).

Pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, criteriul de eligibilitate este ca venitul mediu net lunar pe membru de familie să fie de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Tichetele educaționale trebuie utilizate exclusiv pentru achiziția de rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării grădiniței sau școlii, conform OUG nr. 83/2023.

Nu se permite preschimbarea lor în numerar sau folosirea în alte scopuri, iar utilizarea este permisă doar în unitățile afiliate de pe teritoriul României.

Sprijinul financiar se acordă o singură dată pe an școlar, într-o tranșă unică de 500 de lei, și cardul este valabil un an de la emitere. Vezi aici detaliile complete.