Subiectul cel mai fierbinte al acestor zile este, fără îndoială, drona rusească ce a intrat sâmbătă în spațiul aerian al României, la numai 3 zile după alte 19 aparate similare de zbor au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Acest subiect a fost analizat și de către Traian Băsescu.

În stilul său caracteristic, fostul președinte al României, a subliniat că țara noastră se pune singură în situații ridicole, pentru că a trimis avioane F-16 ca să intercepteze și eventual să doboare dronele.

El a precizat pentru Realitatea Plus că folosirea avioanelor F-16 pentru doborârea dronei ar fi fost o soluție total nepotrivită. Aceste aparate de zbor sunt prea rapide comparativ cu viteza dronei și s-ar fi ajuns la situații periculoase chiar pentru avioanele noastre.

Băsescu a subliniat că dronele ar fi trebuit neutralizate cu echipamentele deja existente în dotarea armatei, precum sistemele Gepard sau artileria antiaeriană. Acestea trebuiau deja amplasate în regiunile unde dronele rusești ar putea intra în spațiul aerian al României și să fie capabile să le doboare în mod eficient.

„Ce să cauți, mă, frate, cu F-16 să dobori drona? Poți folosi F-16 la 300 de metri, dar dronele se mișcă cu 100 și ceva km/h, iar un F-16 zboară cu 600–700 km/h. Ne punem singuri în situații ridicole. Dronele trebuie doborâte cu echipamentele pe care le avem în dotare pentru protejarea spațiului aerian: sisteme Gepard, artilerie antiaeriană. Ar trebui să amplasăm mijloace pentru a le neutraliza, nu să trimitem F-16”, a explicat Traian Băsescu pentru postul TV.

Fostul președinte a criticat, de asemenea, lipsa unei reacții ferme împotriva survolului neautorizat. În calitate de comandant al armatei, Băsescu spune că ar fi ordonat doborârea dronei (ceea ce nu s-a întâmplat sâmbătă) și ar fi emis un ordin permanent ca orice obiect zburător neidentificat să fie doborât imediat.

„Drona trebuia doborâtă. Eu, ca și comandant al armatei, aș fi ordonat doborârea și aș fi emis un ordin permanent ca orice obiect fără pilot neidentificat să fie doborât”, a adăugat Băsescu.

Traian Băsescu a mai atras atenția că situația din weekend reprezintă un semnal de alarmă.

România trebuie să aibă proceduri clare și eficiente pentru protecția spațiului aerian, având în vedere că ne aflăm la 650–700 km de frontiera conflictului din Ucraina și că niciun obiect zburător neidentificat nu ar trebui să fie tolerat în spațiul aerian al României în aceste condiții de război.

„Suntem la 650–700 km de frontieră, o țară pe al cărei teritoriu se dă un război. Nu te joci cu asta. Nu are ce căuta niciun obiect zburător fără pilot pe cerul nostru”, a mai spus Traian Băsescu luni, 15 septembrie.

Reamintim că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că piloții români de pe avioanele F-16 au interceptat drona rusească care a pătruns în spațiul aerian românesc, dar au decis să nu deschidă focul, deși aveau autorizarea de doborâre.

Motivația a fost evaluarea riscurilor colaterale, deoarece drona zbura la altitudine joasă și proiectilele ar fi putut ajunge la sol. Aparatul a orbitat aproximativ 50 de minute peste teritoriul național, plecând ulterior spre Ucraina.