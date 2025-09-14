Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat luni pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, sâmbătă seara. Este a doua convocare într-o săptămână, pe fondul incidentelor repetate la frontiera estică a NATO.

Potrivit informațiilor, ambasadorul urmează să dea explicații la sediul MAE, începând cu ora 18.00. Decizia survine după ce România a intrat în alertă și a ridicat de la sol mai multe aeronave militare, ca urmare a incidentului din nordul Dobrogei.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că o dronă de tip Geran, utilizată de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a pătruns în spațiul aerian al României pe 13 septembrie, la ora 18.05.

Două aeronave F-16 românești aflate în misiune de patrulare au interceptat ținta și au urmărit-o timp de aproximativ 50 de minute, pe direcția Chilia Veche – Izmail – Pardina, după care aceasta a părăsit spațiul aerian național.

Deși piloții aveau autorizare de deschidere a focului, în momentele de contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu lanseze atacul. Sprijin aerian suplimentar a fost asigurat de două aeronave germane Eurofighter Typhoon, dislocate la baza Mihail Kogălniceanu.

MApN a condamnat ferm „acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse”, catalogând incidentul drept o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

„Astfel de situații pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, a transmis ministerul, precizând că România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și colaborează constant cu partenerii și aliații pentru apărarea spațiului aerian.

Incidentul este gestionat în baza Legii nr. 73/2025, care reglementează neutralizarea vehiculelor aeriene neautorizate, inclusiv prin doborâre, cu respectarea dreptului internațional. Din luna iulie, prin ordin al ministrului apărării, decizia finală privind doborârea revine comandanților desemnați în planurile de operații.

După incidentul de sâmbătă seara, când o dronă a încălcat spațiul aerian al României, premierul Rosen Jeliazkov a transmis că autoritățile de la Sofia au activat măsuri suplimentare de securitate. Acestea vizează în special zona de nord-est a Bulgariei și fac parte din efortul mai larg de întărire a flancului sud-estic al NATO.

„Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranţa aviaţiei civile”, a spus premierul bulgar.

Premierul Rosen Jeliazkov a exprimat convingerea că Rusia va manifesta prudență în zona Mării Negre.

„Şi cred că şi Federaţia Rusă va fi foarte atentă şi va evita orice incidente în Marea Neagră, unde traficul aerian este extrem de intens”, a adăugat premierul Rosen Jeliazkov.

Premierul Jeliazkov a apreciat incidentul drept o provocare lipsită de sens, subliniind că astfel de acțiuni nu contribuie la detensionarea relațiilor dintre Rusia și statele Uniunii Europene, respectiv dintre Moscova și aliații din NATO.

„Din ce în ce mai multe argumente sunt aduse în favoarea a ceea ce ne uneşte în Coaliţia de Voinţă – că avem nevoie de garanţii serioase de securitate pentru Europa, astfel încât să fie clar că Uniunea are pregătirea şi capacitatea de apărare necesare pentru a preveni orice tentativă de provocare şi agresiune”, a declarat Jeliazkov.

Jan Lipavsky, ministrul ceh de Externe, a comentat incidentul de sâmbătă seară, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României. Într-un mesaj transmis pe platforma X, oficialul de la Praga a transmis că nu consideră întâmplătoare prezența dronei deasupra teritoriului românesc.

„Rusia continuă să provoace. Aseară a fost România. Nu cred în «greșelile» Rusiei. Ca aliați NATO, rămânem vigilenți”, a subliniat Lipavsky.

Totodată, oficialul ceh a subliniat că Rusia „trebuie să plătească un preț concret pentru provocările sale împotriva NATO”.

„De aceea, Republica Cehă susține sancțiuni suplimentare”, a adăugat el.

Russia continues to provoke. Last night, it was Romania. I do not believe in Russian „mistakes.” As NATO allies, we remain vigilant. Russia must pay a concrete price for its provocations against NATO. That is why Czechia supports further sanctions. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 14, 2025

Sâmbătă, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit o alertă RO-Alert privind riscul de căderi de obiecte, iar Ministerul Apărării a anunțat că două F-16 de la Baza Fetești au fost ridicate pentru a supraveghea granița cu Ucraina, în urma atacurilor aeriene rusești și a pătrunderii dronei în spațiul românesc.

Tema regulilor privind utilizarea dronelor rusești va fi adusă în discuție la Adunarea Generală a ONU, a anunțat ministrul român de Externe, Oana Țoiu. La rândul său, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că forțele române și unitățile NATO care desfășoară misiuni de poliție aeriană în România au mandatul de a neutraliza orice dronă care pătrunde ilegal în spațiul național.

„Normele de aplicare pentru legea anti-dronă vor fi adoptate în viitoarea ședință a CSAT”, a subliniat Moșteanu, asigurând publicul că toate măsurile necesare pentru protecția spațiului aerian sunt aplicate permanent.