Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi pe ambasadorul Federației Ruse la București, după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie. România a transmis un mesaj de condamnare fermă, calificând incidentul drept o escaladare fără precedent și o amenințare directă la adresa securității europene.

Potrivit comunicatului oficial, „din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, joi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziţia de condamnare fermă, de către România, a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti, în cursul nopţii de 9/10 septembrie 2025”.

„Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, precizează MAE.

Ministerul a adăugat că incidentul „ilustrează încă o dată consecinţele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilităţii regionale şi a securităţii europene”.

Declarația vine în contextul în care România și Polonia sunt ambele state membre NATO, ceea ce conferă o dimensiune suplimentară de securitate și solidaritate aliată în fața acțiunilor Rusiei.

MAE a reamintit părții ruse despre atacurile anterioare lansate de forțele Moscovei asupra unor obiective ucrainene aflate în apropierea graniței cu România.

„A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea naţională şi stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre şi imperativul respectării suveranităţii şi a dreptului internaţional la gurile Dunării”, se arată în comunicat.

Prin tonul și formulările utilizate, diplomația română semnalează o îngrijorare crescută față de extinderea conflictului din Ucraina și față de riscurile directe asupra statelor din flancul estic al NATO. Mesajul transmis de București se înscrie în linia reacțiilor coordonate la nivel european și aliat, menite să descurajeze repetarea unor astfel de incidente.