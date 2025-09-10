Premierul Donald Tusk a declarat că Polonia a inițiat procedura prevăzută de articolul 4 din Tratatul NATO, după ce în cursul nopții au avut loc 19 intruziuni în spațiul aerian național. Potrivit acestuia, majoritatea dronelor au fost lansate din Belarus, iar patru dintre ele au fost doborâte. Ultima a fost neutralizată la ora 6:45 dimineața, ora locală.

Decizia survine într-un context tensionat, în care oficialii polonezi insistă asupra consolidării apărării aeriene și a coordonării cu statele membre NATO. Tusk a subliniat că situația „schimbă radical contextul politic” și justifică solicitarea unor consultări oficiale la nivel aliat.

Articolul 4 prevede că statele membre se vor consulta atunci când unul dintre ele consideră că securitatea, teritoriul sau independența sa politică este amenințată. Conform Reuters, discuțiile care urmează în Consiliul Atlanticului de Nord pot duce la decizii comune, inclusiv la măsuri concrete de apărare.

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat că este pentru prima dată când avioane ale alianței au intervenit împotriva unor posibile amenințări aeriene deasupra teritoriului aliat. Generalul Alexus Grynkewich a precizat că NATO a reacționat „rapid și decisiv”, demonstrând capacitatea de a apăra teritoriile statelor membre.

Autoritățile poloneze au dispus închiderea temporară a patru aeroporturi: Modlin, Varșovia, Rzeszów și Lublin. Măsura a fost explicată prin nevoia de a asigura libertatea de operare a aviației militare și de a permite intervenții rapide în sprijinul aliaților. Donald Tusk a precizat că decizia nu a fost determinată de o amenințare directă asupra aeroporturilor.

Presa poloneză a relatat că fragmente din una dintre dronele doborâte au fost descoperite la aproximativ 300 de kilometri de granița cu Ucraina. Acest detaliu arată amploarea incidentului și distanța până la care s-au extins resturile.

În paralel, Ministerul de Externe al Poloniei a convocat reprezentantul diplomatic al Rusiei, solicitând explicații. Andrei Ordaş, însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Varșovia, a declarat pentru agenția RIA că Polonia „nu a prezentat nicio dovadă” privind originea rusă a dronelor. Oficialul a calificat acuzațiile drept „nefondate”.

Premierul Tusk a avertizat că Polonia are nevoie de mai mult decât declarații de solidaritate și a cerut sprijin concret din partea partenerilor. El a insistat că, deși țara nu se află în stare de război, situația este cea mai apropiată de un conflict armat de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Mesajul său a fost dublat de apelurile altor oficiali, care au atras atenția asupra riscului unei escaladări. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, vicepremier și ministru al apărării, a spus că „amenințarea este extrem de serioasă”, accentuând nevoia de pregătire la nivel național.

Alianța a transmis că rămâne în contact strâns cu Varșovia și că monitorizează evoluțiile de la granițele sale estice. Răspunsul rapid al NATO a fost prezentat ca o dovadă a angajamentului față de securitatea membrilor, însă deciziile privind eventuale măsuri suplimentare urmează să fie discutate.

În paralel cu demersurile diplomatice și militare, autoritățile de la Varșovia au prezentat un manual de siguranță destinat populației. Documentul, intitulat „Ghid de siguranță”, are 54 de pagini și conține instrucțiuni precise pentru situații de urgență.

Ghidul este structurat pe capitole clare și oferă recomandări pentru organizarea unui rucsac de evacuare, pregătirea proviziilor, protejarea locuinței, siguranța animalelor și comportamentul adecvat la școală sau la locul de muncă în caz de atac. Oficialii au cerut ca broșura să fie ținută la îndemâna familiei, nu depozitată într-un sertar.

Un capitol separat este dedicat fermierilor, care sunt instruiți să asigure furaje și apă pentru animale pentru cel puțin două săptămâni și să instaleze rezervoare de colectare a apei de ploaie. Animalele trebuie marcate vizibil pentru a putea fi evacuate rapid.

Publicarea ghidului și știrile despre drone au dus la o creștere semnificativă a cererii de produse de supraviețuire. În dimineața zilei de 10 septembrie, magazinele au fost luate cu asalt de clienți.

Rucsacurile de tip „survival”, lanternele și filtrele de apă s-au epuizat rapid. Supermarketurile din lanțul Biedronka au vândut pachete complete de supraviețuire, care includ cuțit multifuncțional, cremene pentru foc, pelerină de ploaie și sac de dormit.

Printre produsele cele mai căutate s-a numărat șapca cu lanternă LED integrată, considerată practică în caz de pene de curent. „E mult mai utilă decât pare la prima vedere. Dacă nu ai curent, lumina de la lanternă face diferența”, a spus un client intervievat de publicația Fakt.

Manualul de siguranță conține instrucțiuni detaliate pentru securizarea locuinței. Cetățenii sunt sfătuiți să aibă materiale pentru astuparea geamurilor, să marcheze clar punctele de întrerupere a gazului, apei și curentului și să monteze detectoare de fum și monoxid de carbon.

Un alt capitol recomandă identificarea celui mai sigur loc din casă, de preferat departe de ferestre și aproape de pereții de rezistență. În paralel, elevii trebuie să participe la exerciții de alarmă, iar părinții să fie informați despre persoanele responsabile cu evacuarea copiilor. La locul de muncă, angajații sunt instruiți să cunoască planurile de evacuare și amplasarea echipamentelor de prim-ajutor.

Autoritățile au publicat și o listă minimă de provizii necesare: apă potabilă, hrană neperisabilă, trusă medicală, produse de igienă, surse de lumină și bani cash. Recomandarea este ca fiecare persoană să dispună de cel puțin trei litri de apă pe zi, pentru o perioadă de minimum trei zile.