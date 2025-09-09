Cazul a ieșit la lumină în timpul unei anchete a poliției din Chania privind o rețea de trafic de droguri și arme. În baza unei cereri oficiale, a fost ridicată confidențialitatea convorbirilor telefonice ale suspecților, ceea ce a dezvăluit o gamă largă de activități ilegale. Între acestea se numărau trafic de cocaină, trafic de arme, dar și presiuni asupra unor oameni de afaceri locali.

Pe lângă aceste activități, poliția a identificat preluări abuzive de terenuri bisericești și șantajarea unor reprezentanți ai clerului. Ancheta a arătat și încercări de a modifica statutul unor suprafețe forestiere pentru obținerea de beneficii comerciale. Rețeaua era condusă, potrivit poliției, de doi frați din Chania, cunoscuți pentru proprietățile deținute în domeniul hotelier și al divertismentului.

Aceștia erau percepuți ca persoane influente în comunitate, cu legături capabile să rezolve diverse probleme la cererea unor terți. Rolul lor central a fost confirmat prin mai multe interceptări și documente oficiale. Autoritățile elene au considerat că acești frați acționau ca intermediari pentru diverse interese economice și politice.

Un element surprinzător descoperit în cursul anchetei viza conexiuni cu un caz de mituire în România. Doi oameni de afaceri cretani, cu activitate inclusiv la baza navală Souda, au fost menționați în dosare internaționale. În ianuarie 2024, unul dintre aceștia, identificat ca M. B., a fost arestat la București în baza unui mandat american.

Procurorii au acuzat că, prin intermediul companiei sale, acesta ar fi oferit peste 200.000 de dolari unui oficial NATO pentru atribuirea unui contract de 9 milioane de euro. Contractul se referea la servicii de întreținere și aprovizionare cu combustibil pentru nave militare staționate în România. DNA a confirmat detaliile într-un comunicat oficial.

Arestarea a avut loc pe 21 februarie 2024, iar ulterior M. B. a petrecut aproape două săptămâni într-un centru de detenție din România. Potrivit documentelor depuse de avocatul său american, condițiile de detenție au fost dificile, iar din martie 2025 omul de afaceri se află în arest la domiciliu. Acesta a acceptat să fie extrădat în Statele Unite pentru judecată.

Din documentele judiciare reiese că asociatul lui M. B., un alt om de afaceri cretan identificat ca G. G., era la rândul său vizat în același dosar. Cei doi administrau împreună o companie care furniza alimente și servicii navelor din baza navală Souda. Deși G. G. nu a fost arestat, el se temea că asociatul său ar putea coopera cu autoritățile române și americane.

Interceptările telefonice obținute de poliția din Creta arată că G. G. a apelat la sprijinul unuia dintre presupusele capete ale rețelei criminale locale. Scopul era de a exercita presiuni asupra familiei lui M. B., pentru ca acesta să evite menționarea numelui său în declarațiile date procurorilor.

„Trebuie să uite numele lui G…”, se aude într-una dintre convorbirile înregistrate de autoritățile elene.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru publicația Kathimerini că amenințările nu au fost puse efectiv în aplicare. Totuși, în alte discuții, reprezentanți ai rețelei promiteau că „vor avea grijă” de situație. Aceste elemente nu au fost incluse în dosarele oficiale grecești, fiind investigate separat de procurorul pentru criminalitate economică.

În iulie 2025, autoritățile elene au decis anularea mandatului de arestare emis pe numele lui G. G. În același timp, lui M. B. i s-a permis, după luni de arest la domiciliu în România, să se întoarcă temporar la Chania pentru a-și vizita familia. Această decizie a fost văzută ca o formă de compromis în cadrul investigației.

Oficial, ancheta americană privind faptele de corupție continuă, iar documentele judiciare rămân valabile. Totodată, autoritățile din România colaborează cu procurorii din Grecia și Statele Unite pentru clarificarea tuturor conexiunilor financiare. Situația celor doi oameni de afaceri din Creta rămâne incertă, având în vedere posibilele proceduri internaționale de extrădare.

Cazul inițial al poliției din Chania viza însă traficul de droguri și arme. În ianuarie, în urma unei descinderi, autoritățile au descoperit explozibili și mai multe arme într-o locuință. De aici, ancheta s-a extins și a dus, în lunile următoare, la identificarea a zeci de suspecți.

Gruparea era acuzată că a traficat peste 40 de kilograme de canabis, 9 kilograme de cocaină și 2 kilograme de heroină. Valoarea totală a drogurilor confiscate era estimată la 1,2 milioane de euro. Distribuția se făcea în piețele centrale din Chania, cu ajutorul unor dealeri ambulanți, majoritatea cetățeni străini.

Printre cei implicați a fost identificată o familie extinsă, cu 13 membri, cunoscută deja autorităților pentru activități similare. Rețeaua avea sprijinul celor doi frați proprietari de hotel și beach bar din Stavros, care ofereau acoperire logistică. Activitățile lor au ieșit la iveală după monitorizarea sistematică a convorbirilor telefonice ale traficanților.