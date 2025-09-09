„Este un monument de umanism, care traversează istoria din Grecia antică până în secolul XX, plină de viziune, de poezie, de geniu. Oedipe pleacă de la Sofocle, dar totul este reinventat și scindat în lumini și umbre. Oedipe este un semn al destinului, desigur: sunt foarte legat de idealul tragediei grecești, iar Oedipe e simbolul acestui ideal.

Visul meu era să pun în scenă această operă pe Acropole, la Atena, unde am regizat și Trubadurul, în 2012, dar destinul a vrut să se întâmple întâi în țara natală a compozitorului ei. La fel ca și cu teatrul, am fost mereu curios cu privire la muzica din antichitate. Tragedia greacă la origini era cântată, nu doar vorbită, dar nu avem cum să ne dăm seama astăzi cum suna ea atunci, cum sunau acele voci, acele coruri, acele vibrații.

Ca un mare artist, Enescu are acea putere extraordinară să traducă lumea străveche în urechile moderne, să ne facă să intrăm într-un fel de mașină a timpului. Este pur și simplu formidabil.” – Stefano Poda.