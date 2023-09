Mai multe detalii sunt disponibile în programul concertului. Biletele se găsesc aici.

Tot azi, în Seria Mari Orchestre ale lumii, cântă pentru a doua oară pe scena Sălii Palatului și Orchestra Operei de Stat Bavareze, sub bagheta dirijorului Vladimir Jurowski, de la ora 19:30, cu Vilde Frang solistă, la vioară.

În program vor fi lucrări de Victoria Poleva, Alban Berg și Richard Strauss. Mai multe detalii sunt disponibile în programul concertului. Biletele se găsesc aici.

PROGRAMUL ZILEI

JOI 14.09

16.30 CONCERTELE DE LA ATENEU

Ateneul Român

ORCHESTRA DE CAMERĂ DIN ZÜRICH

DANIEL HOPE vioară, conducere muzicală

Bach Concertul în re minor pentru două viori și orchestră BWV 1043

Enescu Intermezzi op. 12

Glass Echorus

Pärt Darf ich

Mendelssohn Concertul în re minor pentru vioară și orchestră de coarde

Elgar Introducere și allegro pentru orchestră de coarde op. 47

Silvestri Trei piese pentru orchestră de coarde op. 4 nr. 2

Bartók Dansuri populare românești

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA OPEREI DE STAT DIN BAVARIA

VLADIMIR JUROWSKI dirijor

VILDE FRANG vioară

Poleva White Interment

Berg Concertul pentru vioară și orchestră

Strauss Simfonia Alpilor op. 64

EVENIMENTE CONEXE

BUCUREȘTI

27.08 – 24.09

Sala Palatului, Foaier etaj

WOLFGANG – O INSTALAȚIE-PERFORMANCE FILMATĂ ÎN VR, DE GIGI CĂCIULEANU

Art Production Foundation with the support of JTI producători

Gigi Căciuleanu idee, regie, coregrafie

Wolfgang Amadeus Mozart muzica

Corina Boboc-Giorgescu design spațiu/costume

Sică Grădișteanu light designer

Les Ateliers NOMAD post-producție 360VR

Camera 360: 24ore7zile

Lelia Marcu-Vladu Regina Nopții

Lari Giorgescu Visătorul

Ana Iacob ArlecchinA

Bogdan Iacob ColombinO

Concept:

Patru personaje evoluează într-un spațiu mozartian atemporal:

Wolfgang – visătorul trăind printre năluciri și teatrale fantome…

ColombinO & ArlecchinA – o parafrază a celebrului cuplu de commedia dell’arte care se nutrește de certuri și împăcări amoroase…

Regina Nopții – eterna divă mozartiană…

Cine visează pe cine? Toate permutările sunt nu numai posibile, dar și dorite… Fără cuvinte… Numai muzica vorbește ca să înșire fiecăruia a sa poveste…

Un moment de deconectare coregrafică, poetică și imersivă.

27.08 – 24.09

Sala Palatului

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu în Franța

Expoziție foto-documentară ce valorifică documente din arhiva Muzeului Național George Enescu.

CRISTINA ANDREI, ADINA SIBIANU concepție și realizare

OANA CARIANOPOL grafică

1.09 – 24.09

UNMB

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu pe continentul american

Expoziție foto-documentară bazată pe reconstituirea prodigioasei activități muzicale ale lui George Enescu, desfășurată în multiple ipostaze (compozitor, violonist, dirijor, pianist) în perioada 1923-1950.

IRINA NIȚU concepție și realizare

HORIA NIȚU grafică

JOI 14.09

19.00

Sufrageria Regală, MNAR

CONCERTELE ASOCIAȚIEI ANTIQVA ÎN FESTIVALUL ENESCU

Recital RALUCA ENEA clavecin

Rameau. Le musicien des Rois

Jean Philippe Rameau

Allemande, Courante, Sarabande și La Triomphante din Suita în la minor RCT 5, Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin

Les Tricotets, L’Indifferente, Menuet I, Menuet II, Menuet I, Les Sauvages din Suita în sol major RCT 6, Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin

Concertul nr. 1 în do minor RCT 7

Entrée des quatre nations dans la Cour d’Hébé, Musette en rondeau, Menuet I, Menuet II, Menuet I din Les Indes Galantes – Ballet reduit à quatre grands concerts

Concertul nr. 4 RCT 10

La Dauphine RCT 12

ARAD

JOI 14.09

19.00

Palatul Cultural – Sediul Filarmonicii Arad

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN ARAD

ALEXANDRU ILIE dirijor

BENJAMIN KRUITHOF violoncel

Schumann Concertul în la minor pentru violoncel și orchestră op. 129

Dvořák Simfonia nr. 9 în mi minor op. 95, Din lumea nouă

CLUJ-NAPOCA

JOI 14.09

19.00

Sala Studio, ANMGD

CONCERTELE ANMGD ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

Recital cameral I

Mozart Cvintetul în mi bemol major K. 452

ADRIAN CIOBAN oboi

RĂZVAN POPTEAN clarinet

RAREȘ SÂNGEORZAN fagot

GABRIEL CUPSA corn

MIHAI DIACONESCU pian

Chausson Concertul pentru vioară, pian și cvartet de coarde op. 21

VLAD RACEU vioară

CHRISTOPHE ALVAREZ pian

RĂSVAN DUMITRU vioară

MELINDA BERES vioară

TRAIAN BOALĂ violă

OCTAVIAN LUP violoncel

PITEȘTI

JOI 14.09

19.00

Centrul Multifuncțional

ORCHESTRA FILARMONICII DIN PITEȘTI

CONSTANTIN GRIGORE dirijor

ADELA LICULESCU pian

Liszt Concertul nr. 2 în la major pentru pian și orchestră S. 125

Liszt Fantezia pe teme populare maghiare pentru pian și orchestră

Beethoven Simfonia nr. 6 în fa major op. 68, Pastorala

PLOIEȘTI

JOI 14.09

19.00

Filarmonica Paul Constantinescu

ORCHESTRA FILARMONICII PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTI

RADU POSTĂVARU dirijor

LIVIU PRUNARU vioară

LORENA ȚECU pian

ȘTEFAN CAZACU violoncel

Constantinescu Triplu concert pentru vioară, violoncel, pian și orchestră

Beethoven Triplu concert în do major pentru vioară, violoncel, pian și orchestră op. 56

Ceaikovski Simfonia Manfred în si minor op. 58

SATU MARE

JOI 14.09

19.00

Sala Mare a Filarmonicii

ORCHESTRA FILARMONICII DE STAT DINU LIPATTI SATU MARE

SERGEY SIMAKOV dirijor

IOANA FORNA vioară

Enescu Preludiu la unison din Suita nr. 1 pentru orchestră

Barber Concertul pentru vioară și orchestră

Șostakovici Simfonia nr. 1 în fa minor op. 10

SINAIA

JOI 14.09

12.00

Casa Memorială George Enescu

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

RODICA VICĂ soprană

ADINA COCARGEANU pian

Recital de lied: Redescoperindu-l pe George Enescu

Enescu Lieduri pe versuri de Carmen Sylva – Armes Mägdlein; Schlaflos; Reue; Frauenberuf; Morgengebet

Enescu Lieduri pe versuri de Sully Prudhomme – Le galop op. 4 nr. 2; Soupir op. 4 nr. 3

Enescu Estrene à Anne; Languir me fais; Du confict en douleur din ciclul de 7 Cântece pe versuri de Clément Marot

Bretan Stelele-n cer (versuri de Mihai Eminescu); Septembrie cu roze (versuri de Victor Eftimiu); Ș-acele dulci păreri de rău (versuri de Mihai Eminescu)

Brediceanu Floricica de pe apă; Bade, pentru ochii tăi

FESTIVALUL ENESCU ÎN ȚARĂ

SIBIU

JOI 14.09

19.00

Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu

ORCHESTRA FILARMONICII DE STAT DIN SIBIU

RODERICK COX dirijor

IOANA CRISTINA GOICEA vioară

Ligeti Lontano

Korngold Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 35

Ceaikovski Simfonia nr. 4 în fa minor op. 36

